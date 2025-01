XV de France : Antoine Dupont retrouve son meilleur pote !

Axel Cornic

Après plus d’un an d’absence, Antoine Dupont a retrouvé le XV de France en novembre dernier, avec d’ailleurs un certain succès. Mais c’est désormais à un autre cadre de faire son come-back en vue du Tournoi des 6 Nations, qui débutera le 31 janvier prochain avec la réception du Pays de Galles au Stade de France.

On rentre dans la dernière ligne droite ! La grande messe annuelle du rugby européen va débuter dans moins d’une dizaine de jours, avec le XV de France qui va ouvrir le bal en affrontant le Pays de Galles sur sa pelouse du Stade de France. Et ce Tournoi des 6 Nations est très important pour les Bleus, décidés à enfin remporter un titre qui leur échappe depuis le Grand Chelem de 2022.

Ntamack titulaire d’entrée ?

Fabien Galthié pourra compter sur son capitaine Antoine Dupont, mais également sur Romain Ntamack ! Car après avoir raté plusieurs rendez-vous internationaux, notamment la Coupe du monde de 2023, l’ouvreur du Stade Toulousain est enfin de retour. Et d’après les informations de RMC Sport ou de L’Equipe, il est bien parti pour démarrer le 6 Nations 2025 en tant que titulaire, aux côtés de son coéquipiers en club. Il est en effet le seul véritable ouvreur gardé à Marcoussis cette semaine, alors que Matthieu Jalibert a lui retrouvé Bordeaux.

« Ce sont ses performances qui l’ont mené à être sélectionné et faire partie de ce groupe »

Présent en conférence de presse ce mercredi, Laurent Sampéré s’est exprimé au sujet de ce retour de Ntamack avec le XV de France. « Ce sont ses performances qui l’ont mené à être sélectionné et faire partie de ce groupe de 42. De par sa position stratégique, il a un rôle très important » a déclaré l‘entraineur des avants tricolores. « Mais comme l’a eu Thomas Ramos pendant la tournée de novembre. Ce trio 9-10-15 (Dupont, Ntamack, Ramos) du Stade Toulousain, on a quand même l’impression que pour la conduite du jeu, c’est très pratique. On a une ossature. Il y a entre eux des automatismes, des choses qui sont plus faciles à mettre en place ».