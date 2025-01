Affaire Jégou-Auradou : Fabien Galthié joue avec le feu ?

Axel Cornic

Seulement quelques mois après l’énorme polémique qui a éclaté autour du XV de France, avec une accusation de viol aggravé, Hugo Auradou et Oscar Jégou sont de retour. Fabien Galthié a en effet décidé de les garder à Marcoussis en vue du match d’ouverture du Tournoi des 6 Nations face au Pays de Galles, programmé pour le 31 janvier prochain.

L’été dernier, on n’a pas beaucoup parlé de sport lors de la tournée du XV de France en Argentine. Les débats tournaient surtout autour de l’affaire concernant Oscar Jégou et Hugo Auradou, accusé de viol aggravé par une femme de 39, avec finalement un non-lieu qui a été prononcé par le parquet de Mendoza. Pourtant, cela ne clos pas vraiment ce feuilleton...

Antoine Dupont, star du rugby, transforme son talent en or ! Découvrez comment il a conquis le cœur des fans et les sponsors 🏉 https://t.co/FSwy3qgOoU — le10sport (@le10sport) January 20, 2025

Tous les yeux sont tournés sur Jégou et Auradou

En effet, leur retour en sélection a soulevé une vague de scepticisme. Pas qu’ils ne le méritent pas, puisque Jégou comme Auradou sont excellents depuis leur retour avec leurs clubs respectifs du Stade Rochelais et de la Section Paloise. D’ailleurs, la FFR avait clairement expliqué qu’ils pourraient à nouveau être sélectionnés après l’abandon des charges à leur encontre. Pourtant, en faisant ce choix Fabien Galthié n’est pas à l’abri que cette affaire lui explose une nouvelle fois au visage.

« Ça me fait plaisir de parler sportivement de ces deux joueurs »

En tout cas, à Marcoussis on semble très heureux d’avoir Oscar Jégou ainsi qu’Hugo Auradou, comme l’a expliqué Laurent Sampéré. « Ça me fait plaisir de parler sportivement de ces deux joueurs » a expliqué l’entraineur des avants du XV de France. « Et quand on regarde leur retour à la compétition, que ce soit pour Hugo avec Pau ou pour Oscar un peu plus tard avec La Rochelle, ils ont tous les deux sportivement été au rendez-vous dès qu’ils ont repris. On pouvait s’attendre, avec la charge émotionnelle de ce qu’ils ont vécu, à ce qu’ils n’arrivent pas sur la longueur à tenir ce niveau-là. Mais ils l’ont fait et sont très performants ».