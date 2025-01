Rugby : Antoine Dupont se fait «secouer», le coupable est dénoncé !

Pierrick Levallet

Avant de retrouver le XV de France pour préparer le Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont entendait disputer une grande rencontre avec le Stade toulousain contre Leicester en Champions Cup. Avec deux essais inscrits, le joueur de 28 ans a contribué à la large victoire de son équipe ce dimanche (80-12). Le capitaine des Bleus avoue toutefois avoir eu quelques remontrances du manager Ugo Mola avant de se remettre dans son match.

«Il me manquait un peu de repères»

« C’est l’inspiration d’Ugo (Mola) sur le moment. Il avait envie de revoir Juan-Cruz Mallia à l’ouverture, et le match était déjà gagné, donc il m’a mis là où il restait une place sur le terrain. C’était un peu dur, j’étais un peu cramé à la fin, mais c’est toujours sympa de jouer à des postes où il y a un peu plus d’espace. C’est différent. Il me manquait un peu de repères, je me suis fait secouer sur la première action et après ça allait mieux » a confié Antoine Dupont dans des propos rapportés par Rugbyrama.

«On voulait faire un match plein dans le contenu»

« On avait envie de bien finir et de laisser une bonne image de l’équipe avant de préparer le Tournoi. Nous nous sommes concentrés sur notre performance, car on savait qu’on n’était plus maître de notre destin. On voulait faire un match plein dans le contenu, après la frustration du week-end dernier » a ensuite ajouté le demi de mêlée du Stade toulousain, qui va désormais pouvoir se concentrer sur la préparation du Tournoi des VI Nations avec le XV de France.