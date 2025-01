Antoine Dupont : Il annonce du très lourd pour le XV de France !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur de deux nouveaux essais avec le Stade toulousain face à Leicester en Champions Cup ce dimanche, Antoine Dupont a repris depuis quelques mois les activités avec son club après son épopée en rugby à 7 aux Jeux olympiques. Le joueur de 28 ans reste sur dix victoires consécutives depuis son retour en Top 14 en octobre dernier, une série qui comptabilise les 3 matches disputés par le XV de France en automne. D'ailleurs Tana Umaga n'a pas hésité à louer les talents d'autres grands joueurs français.

Désigné meilleur joueur de rugby à 7 pour l'année 2024, Antoine Dupont n'a pas mis longtemps avant de retrouver ses aises à 15. Ces dernières années il a réussi à porter le rugby français sur ses épaules et il inspire beaucoup de ses compatriotes puisque la France a la chance de pouvoir bénéficier d'un réservoir impressionnant. Tana Umaga, ancien joueur néo-zélandais qui a joué au RC Toulon dans sa carrière, a tenu à mettre la lumière sur les jeunes générations.

Le PSG jouerait gros sur le prochain été ! Kvaratskhelia n'est que le début d'une belle aventure… 🔍

➡️ https://t.co/f8QzhlGuLf pic.twitter.com/vIF0OsLb1w — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 19, 2025

Dupont, élément exceptionnel

Parmi les plus grands sportifs français de sa génération, Antoine Dupont ne semble pas vouloir ralentir la cadence en 2025. Le rugbyman présente des qualités exceptionnelles depuis des années qui ne manquent pas d'être remarquées. « Une équipe qui a Antoine Dupont dans ses rangs peut voyager. On sent de la confiance et une forme de sérénité. C’est un peu comme si tout se jouait au ralenti, ce qui donne à son équipe beaucoup d’options quand, en face, le temps manque et des mauvaises décisions sont prises » analyse Tana Umaga dans une interview accordée au Midi Olympique.

Un réservoir incroyable pour le XV de France

Capitaine du XV de France, Antoine Dupont réussit à fédérer autour de lui et il peut être serein quand on voit arriver les jeunes générations. « Il n’y a pas que Dupont... Ramos est exceptionnel ! Et puis, regardez les Bleuets qui ont marché sur le monde entier en remportant la Coupe du monde U20. Le réservoir est énorme ! » poursuit Tana Umaga à propos du leader du rugby tricolore.