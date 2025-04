Algérie - Zidane : Tout est relancé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours pas fixé sur son avenir international, Rayan Cherki laisse aujourd’hui encore la porte ouverte à la sélection algérienne. Et alors qu’un avenir prometteur avec Zinedine Zidane en équipe de France était déjà promis à Cherki, tout semble donc relancé dans ce dossier.

Toujours laissé de côté par Didier Deschamps qui ne l’a pas retenu pour le dernier rassemblement de l’équipe de France malgré son très bel état de forme du moment avec l’OL, Rayan Cherki (21 ans) peut-il finir par tirer un trait sur les Bleus et répondre favorablement aux sollicitations de l’Algérie ? Interrogé jeudi dernier en marge du choc contre Manchester United en Europa League, il avait complètement relancé le dossier en laissant la porte ouverte aux Fennecs : « Nous avons fait un bon match, l’attention ne doit pas être que sur moi mais sur tous les joueurs. Et concernant la sélection, chaque chose en son temps », a lâché l’attaquant de l’OL. Et si ce scénario avec l’Algérie venait à se vérifier, Zinedine Zidane pourrait être privé d’un grand talent au moment de sa possible prise de fonctions en 2026 à la tête de l’équipe de France.

Cherki assuré d’une place avec Zidane ?

En effet, le journaliste Hugo Guillemet indiquait récemment que Rayan Cherki aurait forcément sa place chez les Bleus sous l’ère Zidane après Didier Deschamps : « Avec Zidane, si c’est Zidane à partir de 2026, Cherki sera très proche d’être en équipe de France. Je n’en ai aucun doute », a-t-il récemment indiqué. En attendant, tout pourrait être relancé par l’Algérie avec le crack de l’OL.

« Cherki prendra la décision qu’il voudra »

Bertrand Latour s’est confié sur les incertitudes du feuilleton Cherki dimanche dans le Canal Football Club : « Il ne faut pas que la porte s'ouvre pour les mauvaises raisons. Je pense que ce n'est jamais bien de convoquer des joueurs pour leur couper l'herbe sous le pied. Cherki prendra la décision qu'il voudra. Je souhaite qu'il défende les couleurs de l'équipe de France s'il en a envie parce que c'est un joueur merveilleux et je ne pense pas que la France puisse faire l'économie d'un joueur de ce talent et avec le profil qui est le sien. On a peu de magicien comme lui. Ce qui pose question, c'est qui n'est pas certain que Cherki court pour aller en équipe de France, de même manière qu'il n'est pas certain que Bouaddi court pour aller en équipe de France. Amine Gouiri a défendu les couleurs de l'équipe de France Espoirs et a pris une autre décision. Ça m'interroge sur notre pays, ce n'est pas du foot, mais ça m'interroge », explique-t-il.