Antoine Dupont : La polémique éclate !

La rareté des apparitions d'Antoine Dupont en Top 14 cette saison suscite débat. L'international français n'a joué que trois matches avec le Stade Toulousain sur 14 journées, disputant ainsi plus de rencontres européennes que de matches de championnat cette saison. Vincent Moscato critique une situation expliquée par l’international tricolore vendredi.

Cette saison, il ne faut pas compter sur le Top 14 pour assister aux prestations d’Antoine Dupont, qui n’a disputé que trois matches avec le Stade Toulousain sur les 14 journées jouées. La star du XV de France a ainsi réalisé plus d’apparitions en Champions Cup (4) avant le match face à Leicester ce dimanche. Une situation que déplore Vincent Moscato.

« C’est trop »

« Je pense que c’est bien que ces mecs-là jouent moins. Mais là, c’est beaucoup quand même… C’est trop. Tu es quand même salarié de ton club, même s’il y a des compensations de la Fédération. Le Top 14, tout le monde s’emploie à dire que c’est un championnat merveilleux. Si tu viens voir Robert Drujon jouer à la mêlée au Stade Toulousain, au bout d’un moment ça va lasser, estime l’ancien joueur sur RMC, dans des propos rapportés par La Dépêche. Si Bordeaux fait pareil, si La Rochelle fait pareil, si tous les clubs qui ont des internationaux disent : 'Ils ne jouent que 8 ou 10 matches', Canal + (diffuseur du Top 14, NDLR) va appeler les présidents et leur dire : 'On vous file 150 000 euros, on va passer à 80 000.', poursuit Vincent Moscato. Puisque les mecs font la moitié des matches… […] Qu’il se repose, c’est très bien. Ça fait tellement longtemps qu’on dit que les internationaux doivent jouer moins. 15, 20, 22 matches dans l’année. Mais là, depuis le mois d’août, il a fait trois matches ».

« Ça n’a pas été vraiment des choix », se défend Dupont

Interrogé en conférence de presse sur le sujet, Antoine Dupont s’était expliqué : « Ça n’a pas été vraiment des choix, ça s’est fait comme ça. En revenant de la tournée de novembre, je devais jouer face au Racing 92, mais je n’ai pas pu parce que j’avais mal à l’épaule. Ensuite, j’ai eu une semaine de vacances après les deux premiers matches de Coupe des champions. Et puis je devais jouer contre le Stade Français en fin d’année mais j’ai eu la grippe. Enfin, je ne suis pas allé non plus à La Rochelle le match d’après parce qu’on partait en Afrique du Sud le lendemain pour y affronter les Sharks. C’est tout ça qui a fait que je n’ai pas pu jouer énormément en Championnat. Mais ce n’était pas une volonté de ma part ou du staff. »