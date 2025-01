Rugby - Top 14 : Forcé de s'absenter, Antoine Dupont raconte ses galères !

Jean de Teyssière

Dimanche soir aura lieu le dernier match de poule de la Coupe des Champions. Et le calcul est facile, Antoine Dupont aura disputé les quatre matchs de cette compétition, contre trois seulement en Top 14. Qu’est-ce qui explique cette statistique assez incroyable ? Antoine Dupont a tenté d’y répondre.

Antoine Dupont, sacré champion olympique de rugby à 7 lors des Jeux olympiques de Paris 2024, est l’objet de nombreuses discussions en ce début d’année. Souvent absent en Top 14, Antoine Dupont risque même de jouer davantage dans les compétitions internationales que dans le championnat national.

📣 𝐃𝐞 𝐫𝐞𝐭𝐨𝐮𝐫 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧 🤩



Voici les 23 Stadistes pour défier les @LeicesterTigers ❤️🖤 pic.twitter.com/REruknh7vt — Stade Toulousain (@StadeToulousain) January 17, 2025

«Ça s’est fait comme ça»

Après sa victoire lors des Jeux olympiques, Antoine Dupont a bénéficié de deux mois de vacances. Une longue absence qui explique en partie son manque de matchs disputés en Top 14. Présent en conférence de presse avant d’affronter Leicester en Coupe des Champions ce dimanche, Antoine Dupont s’est expliqué sur ses multiples absences en Top 14 : « Ça n’a pas été vraiment des choix, ça s’est fait comme ça. En revenant de la tournée de novembre, je devais jouer face au Racing 92, mais je n’ai pas pu parce que j’avais mal à l’épaule. »

«Ce n’était pas une volonté de ma part»

« Ensuite, j’ai eu une semaine de vacances après les deux premiers matches de Coupe des champions. Et puis je devais jouer contre le Stade Français en fin d’année mais j’ai eu la grippe, indique ensuite le capitaine du XV de France. Enfin, je ne suis pas allé non plus à La Rochelle le match d’après parce qu’on partait en Afrique du Sud le lendemain pour y affronter les Sharks. C’est tout ça qui a fait que je n’ai pas pu jouer énormément en Championnat. Mais ce n’était pas une volonté de ma part ou du staff. » De quoi mettre les choses au clair.