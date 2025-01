«Il me kiffe», Antoine Dupont avec un grand nom de la chanson !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Star du XV de France et du Stade Toulousain, Antoine Dupont est aujourd'hui considéré comme une célébrité à part entière dans le pays. Il a d'ailleurs noué une belle amitié ces dernières années avec le rappeur Oli, artiste originaire de Toulouse, à qui il a d'ailleurs rendu hommage dans une vidéo diffusée par Brut.

Ce n'est plus un secret, Antoine Dupont est désormais très proche du rappeur Oli. Le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France multiplie les apparitions en public avec l'artiste originaire de la Ville Rose, et il figurait notamment dans un clip de Big Flo et Oli en juin 2023 (la chanson intitulée "Dernière"). Et alors qu'Oli lance actuellement un nouveau projet avec le "Musée imaginaire d'Oli" aux abattoirs de Toulouse (jusqu'au 4 mai prochain), Antoine Dupont a tenu à lui rendre hommage.

Interrogé par Brut, Oli a eu la surprise de découvrir un hommage d'Antoine Dupont à son attention pour le féliciter de ce nouveau projet : « Il déteste faire des vidéos. C’est vraiment qu’il me kiffe », réagit l'artiste avant de découvrir le message laissé par son ami : « Salut mon pote. On m’a demandé de te faire une petite vidéo pour te féliciter et te dire que j’étais fier de toi pour ce projet que t’as monté… », lâche notamment le capitaine du XV de France.

Et Oli a ensuite répondu à cet hommage d'Antoine Dupont : « Je suis hyper touché, c’est cool de sa part. En plus, c’est un pote qui ne s’exprime pas du tout. Quand il dit "je suis fier de toi"… On a tous ce pote-là très pudique, donc je suis très touché. Merci Toto pour ton message », indique le rappeur toulousain, visiblement touché par le message laissé par Antoine Dupont.