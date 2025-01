Sa relation avec Antoine Dupont révélée au grand public !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 28 ans, Antoine Dupont est aujourd’hui au sommet de son art. Que ce soit avec le Stade Toulousain ou le XV de France, le demi de mêlée est également un joueur exemplaire. Forcément, cela facilite grandement la tâche des arbitres au moment de discuter avec Dupont quand il est capitaine. Ce n’est pas Luke Pearce qui dira le contraire, qui s’est exprimé sur sa relation avec la star du rugby français.

Le 11 janvier dernier, en Champions Cup, le Stade Toulousain devait gérer un déplacement à l’autre bout du monde. En effet, la bande à Antoine Dupont a ainsi voyagé en Afrique du Sud pour y affronter les Sharks. Une rencontre qui s’est alors soldée par une victoire pour le club de Top 14. Au sifflet de cette rencontre, on retrouvait Luke Pearce. L’arbitre anglais était donc au plus près d’Antoine Dupont et Siya Kolisi, les deux capitaines. Deux capitaines que Luke Pearce apprécie grandement par ailleurs.

« Les capitaines les plus gentils avec qui j’ai jamais travaillé »

Alors qu’on connait Antoine Dupont le joueur, quid d’Antoine Dupont le capitaine ? Luke Pearce s’est exprimé sur sa relation avec le joueur du Stade Toulousain. Pour The Good, The Bad and The Rugby, il a alors fait savoir sur le Français et Siya Kolisi : « Nous avons affaire à des superstars de classe mondiale qui sont très professionnelles et très, très gentilles. D’après mon expérience jusqu’à présent, le week-end dernier, ils étaient probablement les capitaines les plus gentils avec qui j’ai jamais travaillé, tellement polis et agréables et de classe mondiale dans ce qu’ils font. Si seulement nous pouvions avoir plus de cela dans tous les domaines d’activité ».

Le coup de gueule de Dupont

Si Antoine Dupont fait donc une belle impression auprès des arbitres, cela n’empêche pas le joueur du Stade Toulousain et du XV de France d’avoir des choses à redire sur certaines décisions. Ça a notamment été le cas récemment. En effet, sur Instagram, Dupont avait poussé un coup de gueule après la défaite face à La Rochelle, postant : « Fier du talent et du courage des jeunes. En revanche, la protection de l'intégrité physique des joueurs ». Antoine Dupont s’était par la suite expliqué sur cette prise de parole, confiant : « C'est juste que je ne trouvais pas forcément de logique entre les discours tenus et l'arbitrage qu'on a connu sur le terrain. D'un côté, on nous demandait de mettre beaucoup plus de vitesse dans le jeu, et d'un autre, on laissait des joueurs plaquer le demi de mêlée à retardement, alors qu'il n'y a rien de pire pour la continuité du jeu ».