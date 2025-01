XV de France : Jalibert, Ntamack, Ramos... Galthié met fin à la polémique !

Axel Cornic

Avant le Tournoi des 6 Nations 2025, une question est sur toutes les lèvres : qui sera l’ouvreur titulaire du XV de France ? Absent depuis l’été 2023 Romain Ntamack est de retour, mais Thomas Ramos a fait grande impression en novembre dernier et même si un peu plus défilé, Matthieu Jalibert est bien présent dans la liste livrée ce mercredi 15 janvier.

Après avoir échoué à la deuxième place l’année dernière, le XV de France semble décidé à mettre un terme à l’hégémonie irlandaise sur le Tournoi des 6 Nations. Et ça a commencé ce mercredi, avec l’annonce des 42 joueurs qui rejoindront Marcoussis pour préparer la première rencontre face au Pays de Galles, qui se déroulera le 31 janvier prochain au Stade de France.

« On sent qu'on a envie de polémiquer et ça fait partie du jeu, ça fait du buzz comme on dit »

Mais qui guidera l’attaque aux côtés du capitaine Antoine Dupont ? Car l’identité du numéro 10 du XV de France est sujet à débat, avec notamment un Thomas Ramos qui a réalisé de très grandes choses lors de la tournée de novembre, à un poste qui n’est pas le sien. Mais pour le sélectionneur, il n’y a absolument aucun problème. « J'ai senti chez vous, par rapport à ce sujet-là, au départ, une polémique. Bon, on est habitué aussi, je veux dire, je suis habitué depuis maintenant... On sent qu'on a envie de polémiquer et ça fait partie du jeu, ça fait du buzz comme on dit » a déclaré Fabien Galthié, chez nos confrères de RMC Sport.

« On ne va pas chercher à faire jouer les copains ou bien les plus beaux »

« On n'est jamais installé en équipe de France. On a des performances qui nous donnent la possibilité ou le statut d'un titulaire » a ensuite expliqué le sélectionneur du XV de France, évoquant l’ancien statut de titulaire de Romain Ntamack. « C'est comme ça que ça se passe. Ce sont les performances. Vous savez, c'est le terrain, la performance. Nous, on cherche à avoir la meilleure équipe de France possible. On ne va pas chercher à faire jouer les copains ou bien les plus beaux ». A noter qu’alors que certains en doutaient après la polémique de l’automne, Matthieu Jalibert est bien présent dans la liste de Galthié pour préparer le Tournoi des 6 Nations.