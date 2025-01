XV de France : Antoine Dupont craque, Galthié ne digère pas

Pierrick Levallet

À l’approche du Tournoi des VI Nations, le XV de France déborde d’ambition. Fabien Galthié souhaite naturellement emmener son équipe vers un nouveau sacre après celui de 2022. Le sélectionneur tricolore n’a toutefois pas encore digéré la défaite contre l’Afrique du Sud lors de la Coupe du monde 2023, match qui a fait craquer Antoine Dupont en conférence de presse.

Le Tournoi des VI Nations approche, et le XV de France a un objectif très clair. Bien évidemment, Fabien Galthié souhaite emmener ses hommes vers un nouveau sacre. Pour cela, le sélectionneur tricolore souhaite s’appuyer sur les leçons apprises lors de certaines défaites. Le coach du XV de France n’a d’ailleurs pas totalement digéré l’élimination contre l’Afrique du Sud lors de la Coupe du monde 2023 (28-29). Et il n’a pas manqué de le faire savoir.

Galthié «n’a pas oublié» la défaite contre l’Afrique du Sud

« Depuis le début, depuis 2020 et cette série de 55 matchs, on joue tous les matchs pour les gagner. On a perdu 11 matchs, on en a gagné 80% et il y a un nul. 11 matchs ça fait un peu moins de 20%. Et dans les 11 défaites, il y en a 7 à moins d’une marque c’est-à-dire qu’il y en a 7 à deux points ou un point d’écart. [...] Il y en a notamment un en 2023, au mois d’octobre, contre l’Afrique du Sud qu’on n’a pas oublié. Mais ce qui est important, c’est que maintenant quand on rentre dans ce moment-là, il faut être encore plus fort collectivement. Et c’est à ce prix que, peut-être, on va aller plus loin et faire encore monter le curseur » a ainsi lancé le sélectionneur du XV de France au micro du Super Moscato Show sur RMC.

«Pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau»

La pilule avait été difficile à avaler du côté du XV de France. Antoine Dupont avait notamment craqué en conférence de presse. « Il y a des choses claires et évidentes qui sont faciles à siffler et qui ne l'ont pas été. Je ne sais pas si le match se perd à ce moment-là mais, dans les moments cruciaux, on aurait pu avoir une pénalité : quand on a une avancée de 60 mètres et qu'on ralentit un ruck... Je n'ai pas envie de faire l'aigri qui râle sur l'arbitre parce qu'il a perdu le match, mais je ne suis pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau de l'enjeu aujourd'hui » pestait notamment le demi de mêlée du Stade toulousain après la partie.