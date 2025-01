XV de France - Jegou : Après la polémique, Galthié est interpellé pour le Tournoi des VI Nations

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C'est le 31 janvier prochain que le XV de France débutera son Tournoi des VI Nations avant la réception du Pays de Galles. L’échéance approche donc pour les Bleus et c’est dans quelques jours maintenant que Fabien Galthié donnera sa liste des joueurs sélectionnés pour l'occasion. Quels sont les noms qu’on pourra y retrouver ? Du côté de La Rochelle, on pousse pour le retour d’Oscar Jegou, quelques mois seulement après la polémique en Argentine.

En juillet dernier, Oscar Jedou et Hugo Auradou se retrouvaient au coeur de la polémique. En effet, à l’occasion de la tournée du XV de France en Argentine, les deux joueurs défrayaient la chronique , se retrouvant accusés de viol. Arrêtés par la police locale, Jedou et Auradou ont depuis été relaxés et ont chacun retrouvé leur club respectif. A 21 ans, le premier cité brille donc à nouveau avec La Rochelle. Au point de lui permettre de retrouver le groupe de Fabien Galthié et de jouer avec le XV de France à l’occasion du prochain Tournoi des VI Nations ?

« C’est un très bon joueur qui mérite d’être dans le groupe »

Suite au verdict de la juste argentine, Florian Grill, président de la FFR, avait annoncé qu’Oscar Jedou et Hugo Auradou étaient à nouveau sélectionnables pour le XV de France. C’est donc maintenant entre les mains de Fabien Galthié. Du côté de La Rochelle, on pousse en tout cas pour le retour chez les Bleus du troisième ligne. En effet, rapporté par Sud Ouest, Ronan O’Gara, entraîneur de Jedou, a confié : « Il est performant, il a vécu une tempête personnelle hyper difficile mais maintenant, il y a beaucoup plus de soleil pour lui. Faire partie de la liste des 42 de Galthié ? C’est un très bon joueur qui mérite d’être dans le groupe, le minimum. Intégrer les 23 ? Je ne peux pas dire ».

« C’est de haut niveau dont on parle »

« Greg Alldritt est un phénomème, mais il l’est saison après saison. Oscar est en train de frapper à la porte, Greg a fait 5 saisons comme ça. Il est capable d’être là, c’est de haut niveau dont on parle », a ensuite conclu Ronan O’Gara à propos d'Oscar Jedou. A voir maintenant si le joueur de La Rochelle sera appelé par Fabien Galthié pour le Tournoi des VI Nations. La réponse sera dévoilée mercredi 15 janvier.