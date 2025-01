Antoine Dupont : C’est officiel, nouveau défi à l’étranger !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Antoine Dupont et son équipe du Stade Toulousain iront défier les Sharks samedi en Champions Cup. Pour l'occasion, la star du XV de France aura l'occasion de tester un nouveau point de règlement récemment officialisé par l'EPCR, et qui facilitera la protection du demi de mêlée lorsqu'il sort le ballon d'un ruck. Un véritable challenge pour Dupont.

Pour la première fois depuis 2017 et une rencontre contre l'Afrique du Sud en tournée d’été avec le XV de France (défaite 37-15) durant laquelle il était entré en cours de jeu, Antoine Dupont disputera un match dans l’hémisphère Sud samedi. Le Stade Toulousain vient défier les Sharks en Champions Cup, et ce match sera l'occasion pour Dupont de tester un nouveau point du règlement récemment officialisé par l'EPCR, qui organise la compétition.

Antoine Dupont, héros des terrains, révèle ses connexions avec une célébrité surprenante ! 🤔

➡️ https://t.co/R8Q1sTHjgn pic.twitter.com/InguivVi1q — le10sport (@le10sport) December 20, 2024

Dupont facilité dans le jeu à Durban ?

En effet, l'EPCR a décidé de favoriser un jeu plus rapide. Et parmi les quatre changements mis en place dès ce week-end, on note notamment une meilleure protection du demi de mêlée lorsqu'il sort le ballon d'un ruck, d'une mêlée ou d'un maul. Ce qui implique donc moins de pression de la part de la défense adverse et ce qui laissera plus d'espace et de temps à Antoine Dupont dans une zone qu'il adore attaquer. Un tout nouveau défi pour le joueur du Stade Toulousain.

« On ne le laissera pas nous prendre au dépourvu »

Ox Nché, le pilier gauche de l'Afrique du Sud et des Sharks de Durban, lance néanmoins un avertissement à Antoine Dupont : « On en a parlé dans la semaine. Cette règle favorise un jeu plus fluide et rapide en donnant plus d'espace au demi de mêlée. On a besoin de beaucoup se parler en défense, anticiper, faire ce que l'on a à faire. Même s'il (Antoine Dupont) aura un peu plus de temps dans le ruck, on ne le laissera pas nous prendre au dépourvu. On s'est entraînés pour cela », explique-t-il dans des propos rapportés par L'EQUIPE. Le défi est lancé pour Dupont.