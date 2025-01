Antoine Dupont attendu à l'autre bout du monde !

Axel Cornic

La Champions Cup reprend ses droits et un très gros morceau attend le Stade Toulousain, avec un déplacement sur la pelouse des Sharks. En Afrique du Sud on semble prêts à accueillir le Champion en titre et surtout son capitaine Antoine Dupont, considéré actuellement comme le meilleur joueur de la planète.

Lors de la dernière journée de Top 14, Ugo Mola a décidé de mettre tous ses cadres au repos. Le but ? Arriver frais pour un très long déplacement qui attend le Stade Toulousain, qui jouera ce samedi à Durban, face aux Sharks. Un choc très attendu, surtout pour un Antoine Dupont qui au cours de sa carrière n’a joué que quelques dizaines de minutes dans l’hémisphère sud.

Dupont à la conquête de l’hémisphère sud

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est très attendu ! Plus tôt cette semaine, la surprise était grande en Afrique du Sud quand on a appris qu’à l’inverse de la plupart des équipes européennes, le Stade Toulousain allait venir à Durban avec son armada au complet. Et lors des dernières conférences de presse la pression a augmenté, surtout pour ceux qui ont hâte de croiser la route de Dupont sur le terrain !

« Dupont est un joueur spécial, un joueur talentueux »

« Ça va être un défi intéressant » a confié l’ouvreur sud-africaine Jaden Hendrikse, d’après L’Equipe. « On ne peut pas dire qu’un joueur change toute une équipe mais il crée beaucoup d’opportunités pour Toulouse ». Pour Ox Nché, ce sera également une rencontre particulière face à Antoine Dupont. « Dupont est un joueur spécial, un joueur talentueux. Il est évident que nous devrons faire notre part et ne pas nous laisser surprendre par le jeu » a déclaré celui qui faisait partie de l’équipe d’Afrique du Sud qui a remporté la dernière Coupe du monde, en France. « Nous avons fait notre analyse, nous avons vu quelles sont ses habitudes et nous allons le neutraliser »