Rugby : Une revanche à prendre pour Antoine Dupont ?

Axel Cornic

La Champions Cup est de retour et le Stade Toulousain d'Antoine Dupont va devoir se plier à un très long déplacement, avec le match face aux Sharks à Durban. Et c’est un petit évènement, puisqu’au cours de sa carrière, la star française n’a disputé qu’une vingtaine de minutes en hémisphère sud et c’était avec le XV de France, pour une défaite contre l’Afrique du Sud (37-15).

Que ce soit à XV ou à 7, Antoine Dupont a tout gagné et semble avoir tout prouvé. En effet, jamais personne ne semble être allé aussi loin que le Français, qui a définitivement franchi un palier, devenant une légende du rugby à travers la planète. Pourtant, il y a tout de même des petites anomalies dans sa carrière...

Le futur du rugby français s'écrit déjà ! Qui pourrait prendre les rênes après Galthié ? 🏉

➡️ https://t.co/99480vjFNl pic.twitter.com/bK1xgVSdFw — le10sport (@le10sport) December 22, 2024

Dupont à la conquête de l’hémisphère sud !

Car si certains ne le savaient pas, l’hémisphère sud est un territoire quasiment inconnu pour Dupont. Au cours de sa carrière, le demi de mêlée n’a en effet disputé que 24 petites minutes de l’autre côté du globe et c’était à l’occasion d’une tournée du XV de France en Afrique du Sud, lors de l’été 2017. Cette rencontre s’était soldée par une défaite, ce qui veut dire que cette rencontre face aux Sharks en Champions Cup, est une occasion incroyable pour signer une première victoire dans sa carrière loin de ses terres.

« Je pensais que Toulouse allait envoyer sa deuxième équipe à Durban, mais ça n’a pas l’air d’être le cas »

Ces longs déplacements sont souvent galvaudés par les équipes françaises et du côté des Sharks, on était un peu étonné de voir Antoine Dupont et les stars du Stade Toulousain être de la partie. « Je pensais que Toulouse allait envoyer sa deuxième équipe à Durban, mais ça n’a pas l’air d’être le cas » a confié le trois-quart centre André Esterhuizen, dans The Rugby Pod. « Ça va être super à regarder. Il y aura beaucoup de stars et de gros noms. Ce n’est jamais facile de jouer en Champions Cup. On joue la Champions Cup à fond, c’est la plus grosse compétition de clubs du monde ».