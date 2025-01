XV de France : Terrible nouvelle pour Fabien Galthié !

Axel Cornic

Le Tournoi des 6 Nations 2025 débute dans seulement quelques semaines, mais le XV de France de Fabien Galthié voit déjà un cadre déclarer forfait. Sorti sur blessure lors du match entre le Racing 92 et le RCT en Top 14, Charles Ollivon souffre d’une rupture des ligaments croisés du genou droit et est donc contraint de tirer un trait sur le reste de sa saison.

Après une tournée de novembre très aboutie, avec notamment le retour en fanfare du capitaine Antoine Dupont, le XV de France vise un titre en 2025. Mais le calendrier du Tournoi des 6 Nations ne s’annonce pas simple, avec seulement deux réceptions au Stade de France et trois déplacement très compliqués en Angleterre, en Irlande et en Italie.

Fin de saison pour Charles Ollivon

Pour ne rien arranger, une très mauvaise nouvelle est tombée ce mardi pour Fabien Galthié, à moins d’un mois du 6 Nations 2025, avec le forfait d’un cadre. L’inquiétude était déjà grande autour de Charles Ollivon, sorti sur blessure lors du choc opposant le RCT au Racing 92. Et le verdict tant attendu est tombé, puisqu’on ne reverra plus le troisième-ligne aux 49 sélections cette saison ! Le Toulonnais a en effet été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit et devra donc respecter une convalescence d’au moins 6 mois.

« Je dois arrêter de faire ce que j’aime pour le moment et je vais me faire opérer prochainement »

Cette rechute est terrible pour un joueur qui n’a pas été épargné par les blessures au cours de sa carrière et qui a même pensé à un moment devoir raccrocher les crampons. « Je dois arrêter de faire ce que j’aime pour le moment et je vais me faire opérer prochainement » a écrit Charles Ollivon sur Instagram. « Désormais, je suis à 200 % derrière l'équipe avant de pouvoir la rejoindre la saison prochaine ». Reste désormais à voir qui pourra le remplacer dans la liste que livrera Fabien Galthié le 15 janvier prochain, pour le Tournoi des 6 Nations.