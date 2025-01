Rugby : La polémique enfle après le coup de gueule d'Antoine Dupont

Axel Cornic

Alors qu’on leur promettait l’enfer, des très jeunes Toulousains ont regardé dans les yeux le Sade Rochelais, pour une rencontre qui ne s’est décidée qu’à la toute fin (22-19). Le véritable évènement du match n’est toutefois pas le score, mais plutôt un choc entre le talonneur rochelais Tolo Latu et le demi de mêlée du Stade Toulousain, Simon Daroque.

Le choc entre le Stade Toulousain et La Rochelle était très attendu... jusqu’à il y a encore quelques jours. Juste avant la reprise de la Champions Cup, Ugo Mola a en effet fait le choix de laisser les cadres aux repos et d’emmener une équipe composée en grande partie de novices, qui n’a pourtant pas fait pâle figure. Mais au lendemain de cette rencontre, les débats tournent autour d’un tout autre sujet.

Le geste de Latu fait réagir

Il s’agit évidemment du déblayage de Tolo Latu sur le jeune Simon Daroque, autour de la 51e minute de jeu. Le geste du talonneur rochelais touche l’épaule du demi de mêlée toulousain, mais également sa jambe en pleine extension, ce qui s’apparente à un geste très dangereux et interdit. L’arbitre de la rencontre, Monsieur Luc Ramos, a finalement estimé que le geste de Latu a débuté à l’épaule et non aux membres inférieurs, avec Daroque qui est tout de même sorti sur blessure.

Dupont lance la polémique

La décision arbitrale est loin de faire l’unanimité ce dimanche, avec une voix qui compte qui a mis le feu aux poudres. Via ses réseaux sociaux Antoine Dupont, mis au repos pour cette rencontre, s’est dit « fier du talent et du courage des jeunes », mais a tout de même écrit : « En revanche la protection de l'intégrité physique des joueurs... ». Une voix qui n’est pas isolée du côté du Stade Toulousain...

« Là, Simon n’a aucune chance »

Contacté par Rugbyrama, un membre du staff Rouge et Noir n’a pas encore digéré cette décision de Mr Ramos. « Le geste est moche. Dans ce genre de situations, le joueur ne peut pas se protéger, tu ne vois pas l’adversaire arriver, tu ne peux pas te gainer, dévier l’impact, mettre le bras ou quoi que ce soit » estime cette source. « Le principe du rugby, c’est qu’entre le plaqueur et le plaqué, chacun à une chance de remporter la collision. Ensuite, c’est le meilleur qui prend le dessus. Là, Simon (Daroque) n’a aucune chance, il est complètement livré. Ça fait ch*** ».