Rugby : Antoine Dupont en couple ? Il fait une confidence

Jean de Teyssière

Quelle année 2024 vécue par Antoine Dupont ! Il aura tout remporté : le Top 14, la Champions Cup mais surtout les Jeux olympiques de Paris 2024. Avec l’équipe de France de rugby à 7, il a réussi l’exploit de remporter la médaille d’or, face aux Fidjiens, meilleure équipe du monde. Il a logiquement connu un boum de popularité ce qui l’a conduit à participer à une émission, durant laquelle il a avoué ne pas avoir de petite amie. Et d’envoyer un message de tolérance.

Le rugby est un sport viril et comme pour beaucoup, peu de sportifs ont eu le courage de faire leur coming out. Pourtant, plusieurs voix s’élèvent pour les encourager à faire ce premier pas, mais elles ne sont pour le moment pas suivies d’effet. Antoine Dupont, star internationale du rugby a d’ailleurs évoqué cette problématique, au détour de questions posées sur sa vie amoureuse.

«Je n’ai pas de copine»

Dans l’émission des « Rencontres du Papotin » diffusée sur France 2, les journalistes en herbe, porteurs d’un handicap, ont posé de nombreuses question à Antoine Dupont. Sans filtre, le demi de mêlée du Stade toulousain et du XV de France a évoqué sa vie amoureuse : « Je n’ai pas de copine. Si, après j’ai mes copains du rugby, là j’en ai plein. »

«On serait prêt à accepter les personnes homosexuelles sans aucun problème»

La discussion avec ces journalistes à rapidement dévié sur la question tabou de l’homosexualité dans le sport. Antoine Dupont a répondu avec franchise : « C’est quand même un sujet qui est encore tabou. Nous par exemple dans le rugby professionnel on n'a qu’un seul joueur qui a fait son coming out mais je pense que statistiquement il doit y en avoir d’autres. On serait prêt à accepter ça sans aucun problème donc il faut continuer à en parler pour rendre les gens à l’aise. » Peut-être que cette prise de parole en aidera certains.