Top 14 : Scandale avec un joueur, Laporte lâche une punchline

Jean de Teyssière

A Montpellier, un joueur fait régulièrement la une des journaux, mais pas pour ses performances sportives. Mohamed Haouas a été condamné en 2023 pour violences aggravées (il a fait appel) et violences conjugales. Alors que Montpellier lui avait accordé une deuxième chance, il a à nouveau fait un écart en étant contrôlé en état d’ébriété au volant de son véhicule en décembre. Mais Bernard Laporte, directeur sportif de Montpellier, continue de défendre son joueur.

7ème au classement du Top 14 à la mi-saison, Montpellier réalise pour le moment un bon début de saison. Mais l’un de ses joueurs, Mohamed Haouas fait beaucoup parler de lui en dehors des terrains. Mis à pied par Montpellier à cause d’une garde à vue suite à un contrôle en état d’ébriété, l’ancien joueur du XV de France a repris le chemin de l’entraînement. Et il peut compter sur le soutien de son directeur sportif.

Bravo à nos Cistes !💙👏 pic.twitter.com/717YzntRwj — Montpellier Rugby (@MHR_officiel) December 28, 2024

«Il faut l’accepter»

Dans une interview accordée au Midi Libre, Bernard Laporte, directeur sportif de Montpellier défend Mohamed Haouas : « Quand tu connais l’histoire… Comme on a dit à "Momo" : "Toi, tu n’as le droit à rien. Tu ne peux pas faire. C’est comme ça. Il faut que tu l’assimiles dans ta vie". Quand je vois les affaires qu’il y a dans le rugby, que certains sont en prison et que lui fait la une des journaux… Je me dis qu’il y a deux poids, deux mesures. Mais c’est comme ça, il faut l’accepter. »

«Ce n’est pas un tocard»

« Je suis ravi du mec. On l’a mis à pied, il a eu une sanction financière. Il ne se plaint pas, il est revenu, s’est excusé, s’entraîne… Il faut le dire, ça ! Tout le monde pense que c’est un tocard mais ce n’est pas vrai, poursuit Laporte. Je suis ravi que le président ait pris la décision de le réintégrer parce qu’il le mérite. »