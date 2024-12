Top 14 : Annoncé sur le départ, il craque en direct

Axel Cornic

En cette fin d’année la pression est à son maximum au Racing 92, où de nombreux départs sont annoncés. Notamment celui du manager francilien Stuart Lancaster, qui n’a pas vraiment aimé les dernières rumeurs autour de son arrivée déjà programmée du côté de la franchise irlandaise du Munster.

Dans quelques jours, le Racing 92 pourrait bien fêter le triste anniversaire de deux mois sans aucune victoire au compteur. Que ce soit en Top 14 ou en Champions Cup, les Franciliens n’y arrivent pas et cette situation semble avoir créé des grosses tensions en interne. Plusieurs sources parlent en effet de joueurs mécontents, d’un président sur le départ pour l’Aviron Bayonnais et d’un manager qui aurait déjà trouvé un accord avec une autre équipe.

Antoine Dupont, héros des terrains, révèle ses connexions avec une célébrité surprenante ! 🤔

➡️ https://t.co/R8Q1sTHjgn pic.twitter.com/InguivVi1q — le10sport (@le10sport) December 20, 2024

« J’ai été déçu par les mensonges racontés à mon sujet »

La situation est donc critique avant la réception ce dimanche du LOU, avec Stuart Lancaster qui a poussé un coup de gueule remarqué en conférence de presse. « J’ai été déçu par les mensonges racontés à mon sujet. L’un d’eux a commencé en Angleterre au sujet de mon départ pour le Munster, ce qui est totalement faux. J’ai perdu tout le respect que j’avais pour les gens du podcast qui ont dit ça » a déclaré le manager du Racing 92.

« Nous vivons dans un monde rempli de fausses informations, c’est une responsabilité de les vérifier »

« Mais ce qui m’a le plus déçu, c’est le fait que d’autres personnes ont présenté sur leur site web des informations comme étant vraies, sans vérifier les faits » a poursuivi Lancaster, qui n’a pourtant pas démenti les rumeurs autour de son possible départ du Racing 92. « Nous vivons dans un monde rempli de fausses informations, c’est une responsabilité de les vérifier ». A noter qu’en cas de nouvelle défaite ce dimanche les Franciliens, actuellement 9e du Top 14, pourraient faire une chute vertigineuse au classement et s'offrir une deuxième partie de saison très compliquée.