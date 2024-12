Mercato : Offre à 1 milliard, le Real Madrid va signer !

Jean de Teyssière

Ces derniers mois, l’avenir de Vinicius Junior était soudain devenu incertain au Real Madrid. Une offre XXL venant d’Arabie saoudite lui a été proposée et il se murmure qu’il n’y aurait pas été insensible. Mais ces dernières heures, le génie brésilien semble être plus proche de prolonger à Madrid que de dire oui au contrat à 1 milliard proposé par le Royaume.

Et si Vinicius Junior signait le plus gros contrat de l’histoire ? Cet été, un contrat de 5 ans venant d’Arabie saoudite lui aurait été proposé. L’idée étant de le convaincre de quitter le Real Madrid, avec qui il est contractuellement lié jusqu’en 2027…

Le Real Madrid veut frapper un grand coup ! Pogba, libre comme l'air, pourrait bien changer la donne au mercato ⚽️

➡️ https://t.co/9RoP9lQXUK pic.twitter.com/4oAHKhBAq3 — le10sport (@le10sport) December 29, 2024

Le Real Madrid refuse l’offre saoudienne

Cet été donc, un contrat de 200M€ par an pendant 5 ans aurait été proposé à Vinicius Junior, qui aurait alors accepté le PIF (fonds d’investissement saoudien) d’approcher le Real Madrid pour discuter d’un potentiel deal. Offre refusée par le club espagnol, qui a rappelé que Vinicius disposait d’une clause libératoire d’1 milliard d’euros. Mais il était prévu que l’Arabie saoudite revienne avec une offre encore plus XXL…

Vers une prolongation de Vinicius ?

Mais ce dimanche, le média AS révèle qu’une prolongation de contrat de Vinicius Junior au Real Madrid serait en bonne voie. Le Brésilien fait désormais l’unanimité au sein du club madrilène qui pourrait lui offrir un contrat similaire, voire plus important à celui de Mbappé. Et faire taire pour de bon les sirènes d’Arabie saoudite ?