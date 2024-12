XV de France : Ntamack répond cash sur Jalibert !

Arnaud De Kanel

L'actualité du XV de France a énormément tourné autour de Matthieu Jalibert lors du dernier rassemblement. En effet, l'ouvreur de l'UBB a fait parler de lui en demandant à retourner dans son club après avoir appris qu'il ne serait pas sur la feuille de match face à la Nouvelle-Zélande. Il n'aura pas profité de l'absence de Romain Ntamack, qui n'est pourtant plus revenu depuis plus d'un an. Le Toulousain a d'ailleurs été interrogé sur son homologue et il a répondu sans détour.

La tournée automnale du XV de France a permis à plusieurs joueurs de se distinguer, et parmi eux, Thomas Ramos s’est imposé comme l’une des révélations majeures. Aligné au poste de demi d’ouverture, le Toulousain a marqué les esprits par ses prestations abouties, offrant à Fabien Galthié des garanties supplémentaires dans ce secteur clé en l'absence de Romain Ntamack. Cette montée en puissance de Ramos a toutefois eu des conséquences pour Matthieu Jalibert. Le joueur de l’Union Bordeaux-Bègles, pourtant convoqué pour cette série de matchs, n’a pas vécu la tournée espérée.

«J’avais des choses à lui dire depuis la Coupe du monde»

« Déjà, je veux dire qu’il n’y a pas de polémique. J’ai entendu beaucoup de choses, je n’ai pas voulu réagir. Il y a eu des discussions avec Fabien (Galthié, le sélectionneur), j’avais des choses à lui dire depuis la Coupe du monde. Je n’avais pas trouvé le bon timing pour pouvoir le faire. Je me suis confié à la cellule de préparation mentale et à Patrick Arlettaz (coach des arrières du XV de France), et ça lui est revenu aux oreilles. Mais j’ai eu une longue discussion avec lui, ça restera entre nous. Il m’a dit qu’il ne me sentait pas très bien, que je pouvais rentrer chez moi. Donc je lui ai dit que je préférais rentrer. J’avais besoin de faire un break, de couper mentalement avec tout ça », s'était justifié Matthieu Jalibert pour Sud-Ouest. Intiment lié à ce dossier, Romain Ntamack a répondu à une question sur l'ouvreur bordelais.

«Si le staff lui a préféré Thomas, je n'y suis pour rien»

« J'ai le sentiment que ce débat sera sans fin. Je le répète, je n'ai jamais rien revendiqué. Le staff a fait ses choix. J'ai toujours répondu présent et réalisé les prestations nécessaires pour que le staff me maintienne sa confiance. Je ne suis pas là depuis un an et demi et la logique aurait voulu qu'il prenne le relais. Il a eu l'opportunité de le faire. Ce n'est pas à moi de juger ses prestations. Si le staff lui a préféré Thomas (Ramos) sur les derniers matches, je n'y suis pour rien. C'est dommage que le débat soit toujours centré sur Ntamack-Jalibert alors que, lors de la Tournée de novembre, Thomas a été très bon et qu'il est devenu le numéro 1 au poste », a confié Romain Ntamack dans un entretien accordé à L'Equipe ce dimanche. Une réponse franche de l'ouvreur du Stade Toulousain.