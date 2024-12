Mercato : Il quitte le Real Madrid pour l’OM, c’est une catastrophe !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lorsqu'en 2021, l'Olympique de Marseille recrute Pedro Ruiz Delgado, Pablo Longoria a l’ambition de relancer le jeune attaquant en proie aux blessures, mais le pari vire rapidement à l’échec. Surnommé la « recrue fantôme », l’Espagnol ne portera jamais le maillot phocéen jusqu’à son départ l’été dernier. Alors qu’il vient d’annoncer la fin de sa carrière, Pedro Ruiz Delgado est revenu sur son calvaire.

A l’été 2021, l’Olympique de Marseille tenta un pari en allant chercher Pedro Ruiz Delgado, alors âgé de 21 ans, débarquant en provenance de l’équipe réserve du Real Madrid. Prêté au club de D1 néerlandaise de NEC Nimègue pour la première année, l’attaquant a rapidement hérité du surnom peu glorieux de « recrue fantôme ». Et pour cause, Pedro Ruiz Delgado n’a jamais joué la moindre minute sous le maillot l’OM jusqu’à la fin de son contrat l’été dernier, la faute à des problèmes physiques à répétition qui l’ont obligé à annoncer ce vendredi la fin de sa carrière. Interrogé par le quotidien AS, l’Espagnol est revenu sur son long calvaire, notamment durant son aventure marseillaise censée le relancer.

« Longoria m’a donné la vie »

« Lors de ma dernière ligne droite à Madrid, j'ai vu le jour et c'est à ce moment-là que j'ai signé avec l'Olympique de Marseille. C'est grâce à Pablo Longoria qui me voulait déjà à Valence. Je lui dois beaucoup. Il m'a donné la vie. J'avais besoin de quitter Madrid, j'avais besoin de changer d'air, je faisais la même chose depuis trop de mois, confie Pedro Ruiz Delgado. Marseille m'a prêté la première année au NEC Nijmegen, aux Pays-Bas, et c'était comme un retour à la vie. J'ai fait mes débuts lors d'un match amical contre une équipe de la Bundesliga et j'ai marqué... J'ai eu des problèmes, mais j'allais jouer lors d'un match amical. J'avais mal, mais j'allais m'entraîner à vélo, c'était un paradis pour moi. Jusqu'à ce que, lors d'une séance d'entraînement, dans un virage, je remarque un craquement. Et les cauchemars sont revenus. »

« J'ai perdu l'illusion de rejouer au football »

« A Marseille, ils ont vu que j'avais une élongation du croisé, il n'était pas cassé mais il ne faisait pas son travail. Le médecin en chef du club m'a dit que j'allais être réopéré et que tout irait bien. Mais j'ai passé une autre année à l'arrêt. Je ne peux pas faire trois courses... C'est impossible. Ce n'est qu'au dernier moment que j'ai perdu l'illusion de rejouer au football », poursuit Pedro Ruiz Delgado, qui a donc annoncé la fin de sa carrière à seulement 24 ans, lui qui n’avait pas retrouvé de club après son départ de l’OM.