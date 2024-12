Un joueur de l'OM se fait insulter sur les réseaux sociaux !

Jean de Teyssière

L’OM ne jouait pas ce week-end mais un de ses joueurs a beaucoup fait parler. Neal Maupay, ancien joueur d’Everton avait été pris en grippe par une partie des supporters des Toffees avant son départ en prêt pour l’OM cet été. Everton a perdu 2-0 face à Nottingham Forest ce dimanche et un tweet de Maupay a déchaîné une vague d’insultes à son encontre.

Neal Maupay est officiellement toujours un joueur d’Everton. Prêté cette saison à l’OM avec obligation d'achat, l’ancien joueur de l’ASSE appartient toujours au club anglais. Dimanche, après la défaite des Toffees face à Nottingham Forest (0-2), il a alors tweeté : « Chaque fois que je passe une mauvaise journée, je regarde le score d'Everton et je souris. »

«Petit c*n»

Ce tweet chambreur n’a pas du tout plu aux supporters d’Everton. Tony Bellew, boxeur et fan du club de la Merseyside l’a par exemple traité de « petit con », tandis que d’autres utilisaient un vocabulaire plus fleuri.

Du chambrage en retour

Neal Maupay a également eu le droit à une belle session de chambrage sous son tweet. Certains ont rappelé que lors de la saison 2010-2011, le portier d’Everton, Tim Howard avait marqué autant de but que Maupay sur la saison 2022-2023 (un but). Certains supporters n’ont pas non plus oublié que Neal Maupay appartenait encore à Everton, lui rafraîchissant la mémoire : « Vous avez joué pour le club, ayez un peu de respect en tant qu'ancien joueur. En parlant comme ça, tu fais partie du problème. » Le rupture est officiellement consommée entre Maupay et Everton.