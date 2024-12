Ce n'est pas une légende, l'OM lui fait vivre une soirée magique !

Thomas Bourseau

L'OM et l'Orange Vélodrome ne font qu'un. L'un ne va pas sans l'autre. Et Neal Maupay est désormais bien placé pour le savoir. Joueur de l'Olympique de Marseille depuis son prêt avec obligation d'achat convenu cet été avec Everton, Maupay a vécu une soirée magique pour sa première au Vélodrome en septembre dernier de par l'ambiance qui est tout sauf une légende urbaine à ses yeux.

L'Olympique de Marseille n'est pas un club lambda en France. Et pour cause, c'est la seule institution française à avoir soulevé la Ligue des champions en 1993. La ferveur autour de l'OM au sein de la cité phocéenne est totale. Et cela se ressent à l'Orange Vélodrome qui se transforme en « volcan » d'après les propos d'Ismäel Koné. Neal Maupay a joué au Vélodrome en tant qu'adversaire lorsqu'il était à Nice, puis à Saint-Etienne. Mais depuis cet été, il sent l'âme du stade en tant que local.

Pour Bleacher Report, Neal Maupay n'a pas manqué de reconnaître le fait que les supporters de l'OM sont à part, hors catégorie, de son point de vue. « Les meilleurs supporters et le plus grand nombre de supporters aussi. La ville est magnifique, le stade est incroyable ».

Relancé sur l'Orange Vélodrome, l'ex-buteur d'Everton et de Brighton notamment n'a pas mâché ses mots. « Le Vélodrome ? J'ai joué dans de très grands stades, surtout en Angleterre. Mais le Vélodrome est différent, parce qu'il est aussi grand que les grands stades d'Angleterre et de Premier League. Mais les supporters et l'atmosphère sont d'un autre niveau ».

Neal Maupay est allé jusqu'à dire qu'il n'avait jamais connu une telle expérience auditive sur un terrain de football en plus de 10 ans de carrière. « Je n'ai jamais joué dans un stade aussi bruyant. Je pense que l'on peut ressentir la passion des supporters ici. J'ai eu la chance de jouer mon premier match à domicile pour l'anniversaire du club et je n'ai jamais rien vu de tel. C'est absolument incroyable ».