Après avoir officialisé la signature de Roberto De Zerbi, la direction de l'OM a finalisé douze transferts au total l'été dernier. Grâce à sa révolution, le club phocéen s'est totalement relancé. Ayant totalement manqué sa saison 2023-2024, l'écurie présidée par Pablo Longoria est actuellement deuxième de Ligue 1. Selon vous, qui est le meilleur joueur de l'OM à la mi-saison ? A vos votes !

A la peine la saison dernière, l'OM a changé d'entraineur à plusieurs reprises pour tenter de retrouver les sommets. Toutefois, Gennaro Gattuso et Jean-Louis Gasset n'ont pas réussi à redresser la barre marseillaise après le départ de Marcelino. Pour oublier l'exercice 2023-2024, Pablo Longoria a décidé de miser sur Roberto De Zerbi, et de réaliser un mercato XXL.

L'OM est deuxième de Ligue 1

Nommé entraineur intérimaire de l'OM jusqu'au 30 juin dernier, Jean-Louis Gasset a cédé sa place à Roberto De Zerbi. Pour permettre au coach italien de remplir ses objectifs de la saison 2024-2025, Pablo Longoria l'a régalé sur le mercato. En effet, le président de l'OM a enflammé le marché en recrutant douze joueurs au total l'été dernier, notamment Adrien Rabiot, Pierre-Emile Højbjerg et Mason Greenwood.

«C'est dans les objectifs, je suis satisfait»

Grâce au travail acharné de la direction de l'OM l'été dernier, Roberto De Zerbi et ses joueurs ont fait forte impression lors de la première partie de saison. En effet, le club phocéen est l'actuel dauphin du PSG (40 points en 16 journées) en Ligue 1. Plus précisément, l'OM est classé deuxième avec 30 points en 15 matchs disputés, soit une rencontre de moins que son rival parisien. Présent en conférence de presse il y a une dizaine de jours, Pablo Longoria a fait un bilan du parcours de on équipe à la mi-saison. « Si on se projette en juillet, on s’était fixé l’objectif de la qualification en Ligue des champions. Pour nous, c’est très important. Le bilan pour le moment d’être à deux points par match, c’est dans les objectifs, je suis satisfait. Maintenant, on verra à la fin de la saison, c’est là qu’on pourra faire le bilan. Pour le moment, on est dans une dynamique positive. C’est important de voyager comme on voyage aujourd’hui. On est satisfait du travail du staff technique commandé par Roberto De Zerbi. On voit chaque semaine que les idées de jeu s’améliorent », a confié le président de l'OM. Durant ce premier acte de la saison, plusieurs joueurs se sont particulièrement illustrés sportivement, notamment Mason Greenwood et Geronimo Rulli.

