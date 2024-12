F1 : Alpine lâche une bombe, Pierre Gasly ne va pas en revenir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cette saison encore, Alpine a tout changé ! Et cette fois-ci, c'est Flavio Briatore qui en mains le projet de l'écurie française. Ancien dirigeant de Renault, l'Italien a usé de son expérience pour redresser Alpine avec des choix très forts comme celui de se séparer d'Esteban Ocon, de nommer Oliver Oakes aux commandes de l’équipe en tant que Team Principal, mais surtout en mettant fin au partenariat entre Enstone et Viry, qui fournissait un moteur Renault à l'équipe. A partir de 2026, Alpine sera motorisée par Mercedes. Une révolution qui permet à l'écurie française de joueur le titre selon Flavio Briatore. Rien que ça !

Les folles ambitions de Briatore

« Pour l’instant, on est sur les bons rails. On n’a pas simplement corrigé les erreurs pour 2024, on a déjà développé la monoplace pour 2025. On a amélioré la voiture d’une demi-seconde par tour quasiment. Pour l’avenir, on a un groupe de travail entièrement dédié sur la monoplace 2026 avec les futurs changements de réglementation », lâche le dirigeant italien dans des propos rapportés par Ouest-France, avant de poursuivre.

«Je connais suffisamment la F1 pour reconnaître une équipe qui va fonctionner»

« Les salariés se mettent enfin à croire à notre projet : jouer le championnat du monde dans trois ans. Je n’ai aucun doute sur le fait que nous aurons des résultats. Zéro doute. Nous avons tout pour réussir. Le soutien du groupe Renault, le moteur, des salariés motivés… Je connais suffisamment la F1 pour reconnaître une équipe qui va fonctionner », ajoute Flavio Briatore. Une sortie qui devrait enchanter Pierre Gasly, leader incontesté de ce projet depuis le départ d'Esteban Ocon remplacé par le rookie Jack Doohan.