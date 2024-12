F1 : Viré de Ferrari, il va toucher le jackpot !

Jean de Teyssière

En 2025, Charles Leclerc aura un nouveau coéquipier chez Ferrari : Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde arrive à la place de Carlos Sainz, remercié par l'écurie italienne. Le pilote espagnol à signé chez Williams qui se frotte déjà les mains car son arrivée devrait leur apporter de très belles rentrées d'argent.

La saison 2025 va être passionnante à suivre. D'abord pour voir si McLaren sera capable de placer un pilote en tête du classement du championnat du monde. Si Max Verstappen peut une nouvelle fois résister pour être sacré pour la cinquième fois d'affilée. Si l'arrivée de Lewis Hamilton à Ferrari lui permettra d'enfin remporter ce huitième titre. Et si Carlos Sainz permettra à Williams de passer un cap.

End of season finale in Abu Dhabi, caught on film 🎞️😮‍💨 pic.twitter.com/fiUbOVXSVD — Williams Racing (@WilliamsRacing) December 30, 2024

«Nous profitons de l’attrait de Carlos Sainz»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, James Vowles, directeur de Williams se frotte déjà les mains avec l'arrivée de Carlos Sainz au sein de son écurie : « Le secteur commercial est un paysage complètement différent de celui d’il y a deux ans. Et, soit dit en passant, cela évolue toujours à un bon rythme. Il y a de brillantes nouvelles à vous annoncer au cours des six prochains mois, je suis sûr que cela va continuer. Ce que je voulais vraiment faire, c’est intégrer les bonnes personnes dans l’organisation, changer la culture, changer la technologie, changer l’infrastructure, changer le commercial et la façon dont nous opérons. Donc, fondamentalement, les gens, la culture, la technologie, l’infrastructure... Tout cela se passe - un peu plus lentement que je ne le souhaiterais, mais c’est juste parce que je suis incroyablement ambitieux et que j’aimerais en avoir plus chaque jour. Mais ça bouge et c’est la vraie façon de me juger. Du côté du commercial, cela bouge plus vite que je ne le pensais. Nous profitons de l’arrivée de Carlos, de l’attrait de la F1 et c’est évidemment une grande nouvelle pour Williams F1. »

«Il est assez motivé»

« Il ne s’agit pas d’une seule course ou d’un seul résultat au cours des prochaines années. Il s’agit de savoir si nous progressons. Si je demandais à quelqu’un s’il pouvait constater un changement significatif dans ce que nous faisons, et s’il vous répond oui, alors c’est que nous faisons les bonnes choses. Ce que nous pouvons apporter, c’est ceci : il sait ce qui nous attend, certainement en 26, 27, 28. Nous lui avons donné un aperçu de tout cela. Cela vaut la peine de lui parler plutôt qu’à moi-même. Chaque fois que je lui parle, il est en fait assez motivé par ce qui nous attend dans notre avenir commun et il peut voir la différence qu’il peut faire ici. Nous sommes bien plus loin que Ferrari et même McLaren où il était auparavant, mais nous avons un environnement dans lequel il peut faire une énorme différence, poursuit-il. C’est vraiment ce qui me motive plus que tout le reste. Chaque fois que je lui parle, il me dit simplement : "Avez-vous pensé à cela ? Devrions-nous faire cela ? Où devrions-nous progresser ?" C’est pourquoi il a continué à gagner des courses avec une Ferrari. Je pense qu’il voit le potentiel futur et c’est ce qui le motive. »