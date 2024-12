F1 - Alpine : Jackpot pour Pierre Gasly !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’une très belle fin de saison, Pierre Gasly a marqué les esprits et se tourne donc avec ambition vers le futur. La saison prochaine, il sera le pilote numéro 1 chez Alpine aux côtés du jeune Jack Doohan. Un statut qui lui confère de nouvelles responsabilités, mais également un salaire plus confortable puisque le pilote français est entré dans le Top 10 des salaires de la grille de F1.

Après une première partie de saison plus que frustrante, Pierre Gasly a fini très fort, permettant même à Alpine d'accrocher la sixième place au classement constructeurs. Un miracle compte tenu des performances de la monoplace tricolore en début d'année. Troisième au Brésil, Gasly a brillé pour arracher des points précieux au classement, se distinguant également par certaines séances de qualification impressionnante lors des dernières courses de la saison.

Alpine va passer à la vitesse supérieure ! Gasly, futur champion ? 🏎️ Découvrez comment le nouveau moteur va changer la donne. https://t.co/ca6wlSPv1C — le10sport (@le10sport) December 16, 2024

Gasly dans le Top 10 des plus gros salaires en F1

Et pour l'année prochaine, Pierre Gasly sera sans contestation possible le pilote numéro 1 d'Alpine puisque Jack Doohan remplacera Esteban Ocon. Un nouveau statut qui s'accompagne d'un énorme salaire. Selon le magazine Forbes, Gasly a touché 12M$ en 2024, dont 2M$ de bonus, ce qui en fait l'un des dix pilotes les mieux payés de la grille. Il faut dire que Flavio Briatore le voit comme l'atout numéro 1 d'Alpine.

«C’est vraiment NOTRE pilote»

« On n’a pas simplement corrigé les erreurs pour 2024, on a déjà développé la monoplace pour 2025. On a amélioré la voiture d’une demi-seconde par tour quasiment. Pierre a fait un travail extraordinaire. Il m’a surpris énormément cette année. C’est vraiment NOTRE pilote. Je le remercie vraiment. Il a changé complètement d’attitude cette saison. Il n’a jamais eu d’accident. Si on réussit à être 6e, c’est grâce à lui. Je suis sûr que Pierre continuera son super travail », confiait récemment le dirigeant italien arrivé en court de saison chez Alpine.