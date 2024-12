F1 : Verstappen, l'incroyable coup de tonnerre ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu’il a accroché une quatrième couronne mondiale, la saison 2024 n’a pas été de tout repos pour Max Verstappen chez Red Bull. Le pilote néerlandais a connu de nombreux soucis en interne et si la situation se poursuit, nul doute que les rumeurs de départ vont s’accentuer en vue de 2026 et du nouveau règlement.

Après deux saisons relativement tranquilles, Max Verstappen semblait être lancé sur le même rythme. 2024 était partie pour être une formalité pour le le pilote Red Bull qui avait survolé la première partie de saison. Mais ce fut tout l'inverse. En effet, le Néerlandais a finalement du s'employer pour arracher un quatrième titre mondial au cours d'une année marquée par des conflits en interne, et surtout par la fin de l'hégémonie Red Bull en F1.

✨ Max Verstappen est, pour la deuxième année consécutive, votre PILOTE DE L'ANNÉE 2024 ! ✨



🥇 Max Verstappen - F1 : 52,9%

🥈 Jorge Martin - MotoGP : 17,4%

🥉 Thierry Neuville - WRC : 8,6%#F1 #OffTrackAwards2024 pic.twitter.com/hdsKXDjYXY — Off Track (@OffTrack_FR) December 29, 2024

Verstappen, une année cruciale

Par conséquent, plusieurs rumeurs de départ ont circulé pour Max Verstappen qui a finalement décidé de rester chez Red Bull en 2025, avec un nouveau coéquipier qui sera Liam Lawson, le successeur de Sergio Pérez. Cependant, cette saison sera charnière pour le quadruple champion du monde. Si Red Bull ne redresse pas la barre et ne lui offre pas une monoplace en mesure de gagner le titre, un départ sera alors clairement d'actualité. Sous contrat jusqu'en 2028 avec Red Bull, Max Verstappen possède des clauses pour partir avant. Et plusieurs écuries sont déjà à l'affût. A l'image d'Aston Martin, qui bâtit probablement l'équipe du futur. Mais également Mercedes.

Mercedes rode toujours

Et c'est bien l'équipe de Toto Wolff qu'il faudra surveiller. Et pour cause, d'une part, le patron de l'équipe Mercedes n'a jamais caché qu'il était intéressé par la perspective d'attirer Max Verstappen, surtout avec le départ de Lewis Hamilton. Et surtout, l'équipe de la marque allemande est déjà présentée comme l'une des favorites pour 2026, année marquée par un changement de réglementation et une révolution moteur. Comme en 2014, Mercedes semble être très en avance et son bloc risque d'être impressionnant, ce qui va forcément attirer un pilote de la trempe de Max Verstappen. Pour le moment, Kimi Antonelli occupera le baquet laissé libre par Lewis Hamilton. Mais le jeune pilote sait que son volant sera convoité et l'ombre du quadruple champion du monde pourrait bien devenir pesante. « Les grandes équipes sont toujours intéressantes », reconnaissait même récemment le pilote Red Bull qui a confirmé les contacts avec Mercedes : « Écoutez, bien sûr, nous nous parlons toujours. Et je ne mens pas sur le fait que nous nous sommes assis ensemble. Nous avons eu des conversations très constructives, je pense que tout le monde a toujours été très honnête et ouvert les uns envers les autres. Mais d’un autre côté, je suis aussi très loyal envers mon équipe et je m’y sens chez moi. Il n’y a donc pas grand-chose à faire pour l’instant. Je suis encore très jeune, donc beaucoup de choses peuvent encore se produire à l’avenir ». Le feuilleton Verstappen/Mercedes ne fait que commencer.