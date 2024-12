F1 : «Je le change», Alpine prévient Gasly !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une belle fin de saison, l'écurie Alpine a réussi à arracher au dernier moment la 6ème place du classement des constructeurs. L'équipe a pu s'appuyer sur les résultats et les efforts de Pierre Gasly jusqu'au bout, une grande satisfaction. En 2025, le pilote français ne sera plus associé à son compatriote Esteban Ocon mais au Britannique Jack Doohan, déjà au volant lors du dernier Grand Prix de l'année à Abu Dhabi, où il a terminé 15ème. Flavio Briatore a bien fait comprendre qu'il attendait ce niveau d'exigence.

Grâce au double podium obtenu au Brésil dans une course à suspense, l'écurie Alpine a réussi un retour improbable dans une saison qui paraissait pour le moment très mitigée. L'équipe n'avait réussi à décrocher que quelques points ici et là sans vraiment convaincre. Ces dernières semaines sont donc une aubaine et permettent d'aborder 2025 avec de meilleures intentions. Pour Flavio Briatore, le nouveau directeur exécutif de l'écurie française, c'est l'occasion de poser de nouvelles bases en 2025.

Briatore met la pression sur Gasly

Avec les résultats obtenus ces dernières semaines, Alpine a prouvé qu'elle était capable de s'exprimer sur les différents Grands Prix. L'année prochaine, Pierre Gasly et Jack Doohan ont intérêt à être à la hauteur sinon ils pourraient être remplacés. « La seule chose de sûr, c’est la mort ! On va commencer l’année avec Pierre et Jack, je peux vous le garantir. Après, on verra en cours de saison. Je dois mettre en condition l’écurie pour avoir des résultats. Et le pilote, c’est celui qui doit conclure le travail de près de 1000 personnes derrière lui. Tout le monde travaille pour deux personnes seulement. S’il y a un pilote qui n’avance pas, qui ne m’amène pas de résultats, je le change. On ne peut pas être émotionnel en F1 » lance Flavio Briatore dans un entretien avec Le Parisien.

Gasly sur la même dynamique en 2025 ?

Après une saison décevante, Pierre Gasly a réussi à sortir la tête de l'eau en allant chercher de gros points sur la fin. Le pilote français s'est accroché et a été salué par ses dirigeants. C'est donc à lui de faire en sorte de rester sur la même longueur d'onde lors de la saison 2025.