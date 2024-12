Transferts - McCourt : L’OM s’est tiré une balle dans le pied !

Thomas Bourseau

L’OM a cherché un buteur pour rejouer les premiers rôles en France pendant la majeure partie de l’ère Frank McCourt. Toutefois, du point de vue de Rudi Garcia, il était disponible et présent dès les premiers jours du Champions Project en la personne de Bafétimbi Gomis pour qui l’Olympique de Marseille ne s’est pas suffisamment battu pour le conserver.

Bafétimbi Gomis aurait pu être le grand attaquant qui allait remettre l’OM sur les bons rails et à sa place légitime dans la course au titre de champion de France. Arrivé en prêt de Swansea à l’été 2016, quelques semaines avant le rachat de l’Olympique de Marseille par l’homme d’affaires américain Frank McCourt en octobre avec le lancement du Champions Project, Gomis a marqué 21 buts cette saison sous les ordres de Rudi Garcia.

«Si j'avais gardé Bafé, j’aurais gagné le championnat de France avec l’OM et j’aurais gagné la Ligue Europa»

Son prêt n’a pas débouché sur un transfert définitif à l’OM. Une erreur selon Rudi Garcia qui a dernièrement fait savoir au média Carré que Bafétimbi Gomis avait été le buteur qui lui manquait lors de la suite de son aventure sur le banc de touche de l’Olympique de Marseille pour aller rafler un titre de champion de France et d’Europe en Ligue Europa.

« J’ai un regret à l’OM, c’est lui mon regret. Bafé part après ma première saison, on finit cinquièmes, qualifiés en Ligue Europa, c’est un joueur important, il a mis 20 buts avec moi. On n’a pas réussi à lui donner l’importance, alors certainement moi le premier, je n’ai peut-être pas été assez convaincant avec mes dirigeants. Mais je pense que si j'avais gardé Bafé, j’aurais gagné le championnat de France avec l’OM et j’aurais gagné la Ligue Europa. Je le dis comme je le pense ».

«C’était là où je me suis le plus épanoui»

Pour L’Équipe, Bafétimbi Gomis ne s’est dernièrement pas montré rancunier envers l’OM, estimant avoir merveilleusement bien pu se relancer dans la cité phocéenne pendant cette saison 2016/2017. « C’était là où je me suis le plus épanoui. Redresser l’OM et le ramener en Europe, pour moi, ça vaut un titre. Ils ont eu un autre projet avec le ‘grand attaquant’. Mais je ne garde que du positif de l’OM. Marseille a été une belle vitrine pour me relancer ».