Wembanyama : Son successeur s’annonce en NBA !

Pierrick Levallet

Nommé rookie de l’année la saison passée, Victor Wembanyama semblait bien parti pour rafler une autre distinction personnelle cette saison avant que sa thrombose veineuse ne le stoppe. Désormais, les San Antonio Spurs s’en remettent à leur autre pépite : Stephon Castle. Le joueur de 20 ans pense d’ailleurs succéder au Français d’ici quelques semaines.

Arrivé en NBA en 2023, Victor Wembanyama a rapidement mis tout le monde d’accord. Dans la course pour le titre de défenseur de la saison, le Français a finalement été nommé rookie de l’année. Et lors de cet exercice 2024-2025, le phénomène des San Antonio Spurs semblait bien parti pour rafler une autre distinction personnelle avant que sa thrombose veineuse ne le stoppe subitement. La franchise texane doit donc faire sans lui depuis plusieurs semaines maintenant, et mise notamment sur Stephon Castle.

«Je me sens confiant pour dire que je suis le Rookie de l’année»

Drafté en 4e position en 2024, le numéro 5 des San Antonio Spurs affiche un grand potentiel. Avec ses 14,6 points, 3,6 rebonds et 4 passes décisives de moyenne, Stephon Castle se voit d’ailleurs succéder à Victor Wembanyama et prendre le titre de rookie de l’année cette saison. « J’ai l’impression qu’à ce point de la saison, la course est déjà pliée. Je vais simplement continuer de jouer mon jeu, en prenant les matchs les uns après les autres. Je me sens confiant pour dire que je suis le Rookie de l’année » a-t-il confié à Paul Garcia pour TheSpotUpShot.com.

Risacher pour coiffer Castle au poteau ?

Il faut dire que depuis la blessure de Victor Wembanyama, Stephon Castle a haussé le ton. À voir maintenant si le joueur de 20 ans sera préféré à Zaccharie Risacher. Élue coup sur coup rookie du mois de février et de mars, la pépite des Atlanta Hawks sait briller dans les moments clés. Il pourrait ainsi espérer coiffer Stephon Castle au poteau dans la course au titre, surtout si les Hawks atteignent les playoffs. Pour les San Antonio Spurs de Stephon Castle, cette condition semble compromise puisque la franchise texane pointe à la 13e place de la Conférence Ouest. À suivre...