Papin quitte l’OM et trouve immédiatement son successeur !

Arnaud De Kanel

Revenu à l'OM en 2022, Jean-Pierre Papin pourrait quitter le club phocéen pour aller entrainer le FC Martigues. Lorsqu'il était joueur, l'ancien avant-centre avait également plié bagage en 1992 pour rejoindre le Milan AC. Alors capitaine de l'équipe, il avait confié son brassard à Didier Deschamps qui ne l'avait plus lâché.

Quel avenir pour Jean-Pierre Papin à l'OM ? Revenu à Marseille en 2022 dans le rôle de conseiller du président Pablo Longoria, le Ballon d'Or 1991 est depuis plus d'un an l'entraineur de la réserve olympienne. Mais ces derniers jours, les rumeurs l'ont envoyé du côté du FC Martigues qui rencontre actuellement de grandes difficultés en Ligue 2.

Papin parti pour rester ?

Cependant, Jean-Pierre Papin ne devrait pas quitter l'OM selon La Provence. L'ancien avant-centre aurait été refroidi par la prestation des Martégaux en Coupe de France. Papin ne fera donc pas comme en 1992, année durant laquelle il avait quitté l'OM pour signer au Milan AC.

«On s’est aperçu qu’il avait l’étoffe pour être le capitaine»

Lors de son départ pour l'Italie, Jean-Pierre Papin avait confié son brassard de capitaine à un certain Didier Deschamps, trouvant donc son successeur pour le port du brassard. « DD ? Comme il est aujourd’hui, tranquille. Il était un peu plus jeune que moi, il venait d’arriver à l’OM. Très vite on s’est aperçu qu’il avait l’étoffe pour être le capitaine de cette équipe et quand je suis parti c’est à lui que j’ai remis le brassard lors de la dernière journée », a déclaré l'entraineur de la réserve de l'OM ce lundi dans l'émission Les Douze Coups de Midi sur TF1. Il ne s'était pas trompé.