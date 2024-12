Mercato : Réclamé au PSG, un buteur vend la mèche pour sa signature

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Actuel meilleur buteur de Ligue 1 avec 11 réalisations à son actif, Jonathan David arrive bientôt au terme de son contrat, qui court jusqu’en juin 2025. Une opportunité que devrait saisir le PSG, selon Laure Boulleau, mais l’attaquant âgé de 24 ans quant à lui n’a pas écarté la possibilité de prolonger avec le LOSC.

« S’il est libre, ce serait une cible idéale pour le PSG. » Comme l’a déclaré Laure Boulleau sur le plateau du Canal Football Club, Jonathan David pourrait représenter une belle opportunité à saisir pour le PSG. Auteur de 11 réalisations en Ligue 1 cette saison et actuellement meilleur buteur du championnat, l’international canadien (59 sélections) sera libre de tout contrat dans quelques mois.

« On est en train de parler »

Rien n’est encore acté concernant l’avenir de Jonathan David et comme ce dernier l’a confié à La Voix du Nord, prolonger avec le LOSC est toujours une option : « Comme le président (Olivier Létang) l'a dit à plusieurs reprises, il y a des discussions. On parle et, après, aucune décision n'est prise. On est en train de parler. »

« La porte n'est jamais fermée. C'est du 50-50 »

En effet, Olivier Létang avait assuré qu’un départ en janvier était quoi qu’il arrive à exclure pour Jonathan David, avec qui il échange régulièrement. Il y a aujourd’hui 50% de chances qu’il prolonge avec le LOSC. « La porte n'est jamais fermée. C'est du 50-50 », a ajouté l’attaquant âgé de 24 ans.