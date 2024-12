Mercato - PSG : «Une cible idéale», un gros coup à 0€ est réclamé

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Plus de quatre ans après son arrivée en provenance de La Gantoise, Jonathan David arrive au terme de son contrat avec le LOSC, qui prend fin en juin 2025. Alors qu’il n’a toujours pas prolongé, l’attaquant âgé de 24 ans pourrait être un renfort à moindre coût pour le PSG. Selon Laure Boulleau, le club de la capitale doit saisir l’opportunité de recruter l’international canadien.

Le meilleur buteur de Ligue 1 sera bientôt libre de tout contrat. Avec 11 réalisations à son actif, Jonathan David est pour le moment le joueur le plus prolifique du championnat de France, devant Bradley Barcola (PSG, 10 buts) et Mason Greenwood (OM, 10 buts). Toutes compétitions confondues, l’international canadien (59 sélections) a inscrit 17 buts cette saison avec le LOSC, où son contrat prend fin en juin 2025.

Jonathan David, une opportunité à ne pas laisser passer pour le PSG ?

« S’il est libre, ce serait je pense une cible idéale pour le PSG. C’est un attaquant qui connaît super bien la Ligue 1, qui est sous-côté », a récemment déclaré Laure Boulleau sur le plateau du Canal Football Club. L’ancienne joueuse du PSG estime que Jonathan David est une opportunité à ne pas laisser passer pour le club de la capitale, d’autant plus que contrairement à habituellement, il s’agirait d’un renfort intéressant et à moindre coût.

« Je trouve qu’il est complet, c’est un attaquant de surface et il est libre »

« Je trouve qu’il est complet, c’est un attaquant de surface et il est libre. Pour une fois, ce ne serait pas un joueur acheté des millions et il est régulier. J’ai l’impression qu’il se fond bien dans un groupe », a ajouté Laure Boulleau à propos de Jonathan David. Une chose est sûre, l’attaquant âgé de 24 ans ne quittera pas le LOSC cet hiver. C’est en tout cas ce qu’a assuré Olivier Létang dans l’After Foot sur RMC : « On a beaucoup d’échanges sur le fait qu’il puisse rester avec nous. Il ne partira pas au mois de janvier. Il restera avec nous car c’est un joueur important. Il restera car en mai nous avons des objectifs. Quand vous avez un joueur qui met 20-25 buts, une qualification pour la Ligue des champions en fin de saison, ça équilibre un transfert qui ne s’est pas fait. Il a dit que le Losc est son club, il aime le club. »