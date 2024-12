PSG : Feu vert pour le transfert d’une star !

Axel Cornic

Après avoir été écarté par Luis Enrique lors du dernier mercato, Victor Osimhen pourrait redevenir un dossier chaud au Paris Saint-Germain. C’est le cas pour ce mois de janvier, avec l’attaquant de propriété du Napoli qui pourrait quitter Galatsaray après seulement quelques mois pour rejoindre un top-club européen.

C’est une situation extrêmement étrange qu’a vécu Victor Osimhen. La star du Napoli a été poussée vers la sortie par ses dirigeants durant tout l’été et alors qu’on le voyait rejoindre les plus grands clubs d’Europe, il a fallu attendre la toute fin du mercato pour voir un prêt à Galatasaray être bouclé. Mais son avenir fait à nouveau parler, seulement six mois après...

Retour de la piste Osimhen

Avec une clause qui est passée de 130 à 75M€, Victor Osimhen est redevenu une cible intéressante en vue du mercato de janvier. Son nom est lié à plusieurs clubs, mais c’est vers le PSG qu’il pourrait se diriger, surtout avec un Randal Kolo Muani annoncé sur le départ. Nous vous avons notamment révélé que le Français a fait l’objet d’une offre de prêt de la part de Manchester United.

Le Napoli prépare déjà son départ

Du côté du Napoli, on semble plus qu’ouvert à un départ d’Osimhen en plein milieu de saison. D’après les informations de Il Mattino, le président Aurelio De Laurentiis souhaiterait récupérer l’argent de son transfert pour offrir un nouveau renfort à Antonio Conte. Cela pourrait être le cas de John Duran, l’une des révélations de la première partie de saison avec Aston Villa.