Kolo Muani - PSG : C’est terminé pour l’opération annoncée ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche d’un attaquant en raison de la blessure de Folarin Balogun, dont l’absence est estimée à quatre mois, l’AS Monaco n’a pas caché son intérêt pour celui du PSG, Randal Kolo Muani, par la voix de son entraîneur, Adi Hütter. Toutefois, ce dossier risque d’être compliqué à concrétiser pour le club de la Principauté.

« Kolo Muani ? Ce serait bien ! » Randal Kolo Muani a des partisans du côté de l’AS Monaco. Écarté par Luis Enrique lors des trois derniers matchs, l’avenir de l’international français (27 sélections, 8 buts) s’écrit en pointillé au PSG, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028. L’attaquant âgé de 26 ans ne semble plus du tout entrer dans les plans de son entraîneur, une situation dont aimerait bien profiter l’AS Monaco.

Des départs en janvier ? Le PSG mise sur un mercato hivernal agité après l'ombre de Kolo Muani et Skriniar. ⚽️

➡️ https://t.co/c6BW9WHpvT pic.twitter.com/16DCDUBwds — le10sport (@le10sport) December 23, 2024

« Ça pourrait être un profil »

En effet, les Monégasques veulent profiter du mercato hivernal pour recruter un nouvel attaquant, en raison de la blessure de Folarin Balogun, opéré de l’épaule gauche et dont l'absence est estimée à quatre mois. « Je connais Kolo Muani depuis son passage à Francfort, il y a marqué beaucoup de buts, ils étaient très bons. Ça pourrait être un profil. Mais il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Et sans aucun doute, il n'est pas l'un des moins chers ! On doit trouver une bonne solution pour la deuxième partie de la saison. On a des profils. On doit trouver quelqu'un qui sait marquer des buts. Peu importe son âge », a déclaré Adi Hütter la semaine dernière en conférence de presse.

La piste Monaco s’annonce déjà compliquée

Parmi les choses à prendre en compte, il y a surtout l’aspect financier et comme l’a laissé entendre Adi Hütter, il sera difficile pour l’AS Monaco de réussir à s’attacher les services de Randal Kolo Muani. Selon RMC Sport, c’est justement ce point qui risque de compromettre cette opération. Ce dossier s’annonce compliqué pour le club de la Principauté, notamment le potentiel montage financier que l’AS Monaco pourrait proposer au PSG. Randal Kolo Muani a d’autres prétendants à l’étranger, en Allemagne et en Angleterre. Comme indiqué par Le 10 Sport, Manchester United était venu aux renseignements dans l’optique d’un prêt, avant la nomination de Ruben Amorim sur son banc.