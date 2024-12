Un attaquant XXL au PSG, la bombe de la presse étrangère !

Axel Cornic

Déjà approché par le passé par Luis Campos, Victor Osimhen pourrait être l’un des grands acteurs du mercato hivernal, notamment avec le Paris Saint-Germain. Le Nigérian est en effet poussé vers le départ par le Napoli, qui avait bouclé in extremis un prêt à Galatasaray lors du dernier mercato estival.

Le feuilleton du buteur continue au PSG, où Gonçalo Ramos ne s’est imposé, tandis que Randal Kolo Muani se dirige doucement mais surement vers un départ. Ainsi, une vieille piste a repris de l’ampleur à l’approche du mercato de janvier avec Victor Osimhen, une poste liée au club parisien depuis plusieurs années déjà.

Retour de la piste Osimhen

Cet été son club du Napoli l’a poussé vers la sortie, mais sa clause à 130M€ aurait effrayé tous les clubs intéressés, dont le PSG. Certaines sources assurent même qu’une arrivée de Victor Osimhen a été possible à un moment, mais c’est Luis Enrique qui l’aurait écarté, prétextant que son profil ne colle pas vraiment avec le football qu’il souhaite installer à Paris.

Un échange avec Skriniar ?

La solution pourrait finalement venir avec quelques mois de retard et grâce... à Milan Skriniar ! Il Mattino explique en effet qu’un échange être le défenseur central et Victor Osimhen a été évoquée entre le PSG et le Napoli. Ce scénario n’est pas très surprenant, puisque nous vous avons révélé sur le10sport.com que le club napolitain a tout récemment sollicité un prêt de l’international slovaque.