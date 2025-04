Laure Boulleau, son rêve avec des garçons !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Consultante vedette de Canal +, Laure Boulleau s'est longuement confiée sur sa carrière au cours d'un entretien accordé à Jacques Vendroux. L'ancienne internationale tricolore est notamment revenue sur ses débuts, dans une cour d'école. Repérée par son surveillant à la fin des années 2000, elle ne pensait pas gravir les échelons aussi vite.

Passée par le PSG et bien évidemment l’équipe de France, Laure Boulleau a été très vite repérée. Encore au collège, elle avait été remarquée par un surveillant, qui coachait également un club de football, le FC Riomois. Il avait alors proposé à Boulleau de jouer avec l’équipe masculine.

Laure Boulleau revient sur son parcours

« Je jouais qu’avec des garçons. Mon surveillant me repère et m’amène. J’étais la seule fille, donc j’avais un petit vestiaire rien que pour moi J’étais trop contente. Je n’étais pas au courant, mais lorsqu’une fille se débrouille bien, mon coach devait contacter la Ligue. Tout ça s’est passé en moins de six mois » a confié la chroniqueuse du Canal Football Club sur Europe 1.

« Je me sens chanceuse »

Très vite, elle se fait repérer et intègre Clairefontaine en 2003. « Le rêve de ma vie déjà. Je me sens chanceuse, mais j’ai l’impression aussi que je provoque ma chance » a-t-elle confié. Sa carrière été lancée. Deux ans plus tard, elle signait au PSG.