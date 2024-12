PSG : Une opération de génie pour lancer le mercato de janvier ?

Axel Cornic

Dans seulement quelques jours débutera le mercato hivernal, avec le Paris Saint-Germain qui pourrait retoucher quelques points de son effectif après une première partie de saison loin d’être parfaite. Et ça devrait être animé pour les départs comme pour les arrivées, avec la presse italienne qui annonce un nouveau dossier surprenant.

La fin de l’année est synonyme de mercato pour les clubs de football et cet hiver pourrait bien être chaud. Le PSG est notamment concerné par plusieurs pistes importantes, avec notamment le possible départ de certains indésirables. C’est le cas de Randal Kolo Muani, qui ne rentre clairement pas dans les plans de Luis Enrique.

Kolo Muani vers Manchester United

Nous vous avons révélé sur le10sport.com que l’international français intéresse un club en particulier, avec Manchester United. Un contact a récemment eu lieu avec le PSG, mais le club anglais ne possède actuellement pas les fonds suffisant pour un transfert et penche plus pour un prêt de six mois. Mais une toute nouvelle solution pourrait se présenter...

Et Rashford au PSG ?

Car Randal Kolo Muani pourrait vraisemblablement rentrer dans un échange, qui satisferait Manchester United comme le PSG. D’après les informations de Tuttosport, les deux clubs auraient évoqué la possibilité de voir le Français poser ses valises à Old Trafford et Marcus Rashford faire le chemin inverse. L’international anglais ne semble en effet pas du tout coller avec son nouvel entraineur Ruben Amorim et pourrait donc se relancer à Paris.