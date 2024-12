Zidane à l’OM, la folle révélation sur le feuilleton !

Thomas Bourseau

C’est un feuilleton qui dure depuis des mois et des mois : Zinedine Zidane à l’OM grâce à un éventuel rachat du club phocéen par l’Arabie saoudite. Frank McCourt, propriétaire depuis octobre 2016, refuse toujours de vendre et Zidane demeure sans club. Et l’accord annoncé dans la presse française serait mensonger. Explications.

Zinedine Zidane, malgré son héritage marseillais, n’a jamais porté les couleurs de l’OM pendant sa carrière de joueur. Le natif de Marseille n’est jusqu’à ce jour pas passé par le banc de touche du club phocéen depuis le début de sa carrière d’entraîneur en 2016. Toutefois, avec le potentiel rachat de l’Olympique de Marseille par l’Arabie saoudite, France Bleu Provence lâchait une bombe en septembre 2023.

Zidane à l’OM en tant que manager général ?

En effet, le journaliste Bruno Blanzat dévoilait que Zinedine Zidane aurait donné son accord à l’Arabie saoudite, dans le cadre du rachat de l’OM aux mains de Frank McCourt, pour devenir le manager général du champion d’Europe 93. Plus d’une année s’est écoulée, et la situation demeure la même. Cependant, si l’on se fie aux informations communiquées par Marca, la vérité serait tout autre.

L’OM pas dans les plans de Zidane ?

Approché par le PSG et le Bayern Munich notamment, Zinedine Zidane aurait toujours répondu de la sorte : « Non merci ». Marca explique en effet que le champion du monde 98 ne voudrait signer qu’en faveur du club de sa vie, à savoir le Real Madrid, ou sa sélection de cœur : l’équipe de France. L’OM n’entre donc pas dans les plans, un grand mensonge de la presse française ?