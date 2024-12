Real Madrid : Mbappé se lâche sur ses retrouvailles avec Zidane

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour la première fois depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé a accordé un long entretien pour évoquer son actualité. Face à Mouloud Achour, l'international tricolore a évoqué les heures qui ont précédé sa présentation au stade Santiago Bernabeu, sous les yeux d'un certain Zinédine Zidane, qui avait fait le déplacement.

Quelques jours après avoir une demi-finale perdue à l’Euro, Kylian Mbappé a retrouvé l’Espagne dans un tout autre contexte. Le 16 juillet dernier, le joueur de 25 ans se rendait au sein de la capitale ibérique pour signer son contrat avec le Real Madrid. Accueilli en grande pompe, dans un stade Santiago Bernabeu à guichet fermé, Mbappé avait vécu un moment fort émotionnellement.

Après des doutes, Mbappé prouve qu'il a les épaules ! Un but décisif qui fait déjà parler. ⚽

➡️ https://t.co/60TptUGN1e pic.twitter.com/2wjZiIVJnp — le10sport (@le10sport) December 8, 2024

« =C'était fatigant » =

« J'ai toujours rêvé du Real Madrid. Je ne savais pas quand ni comment mais je savais que j'allais jouer ici. J'ai une bonne mémoire visuelle, je peux te raconter tout ce qui s’est passé dans ma journée. La veille de la présentation, il y a eu trois heures de briefing, en plus c’était en espagnol, j'ai dû faire la traduction à ma mère et mon père. C'était fatigant » a confié Mbappé au cours d’un long entretien accordé à Mouloud Achour sur Canal +.

Zidane s'était rendu au Santiago Bernabeu

A cette occasion, Mbappé avait pu retrouver Zinédine Zidane, qui avait fait le déplacement. « Le lendemain, on fait visite médicale le matin. J’arrive au centre d’entraînement, tu as un premier contact humain avec les gars, j'ai rencontré le coach. Après on va au Bernabéu, stade plein, 80 000 personnes, ils sont là que pour toi. Il y a Zizou qui est là, des légendes, tout le monde est là. Le président parle pour toi, tu rentres sur le terrain, tout le monde t'acclame, ils te donnent de l’amour alors t’as pas joué une minute sous le maillot. T’as rien fait pour eux, ils t’accueillent comme un roi » a déclaré le joueur du Real Madrid ce dimanche soir.