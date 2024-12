«Coupez tout», Kylian Mbappé lance un avertissement !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Depuis maintenant plusieurs années, le modèle familial de Kylian Mbappé suscite des vocations chez les parents des jeunes joueurs qui essayent de tout mettre en oeuvre afin que leurs enfants devienne la future star du football français. Le fameux "projet Mbappé". Mais de son côté, la star du Real Madrid ne cautionne pas du tout ces agissements et a passé un message fort à ce sujet dimanche soir sur Canal +.

Rappelez-vous, Kylian Mbappé a explosé d'une manière assez inédite lors de la saison 2016-2017 dans les rangs de l'AS Monaco alors qu'il était âgé d'à peine 17 ans. L'attaquant avait très rapidement fait ses grands débuts en équipe de France et signé au PSG pour 180M€, une trajectoire qui a donné des idées à des milliers de parents qui n'hésitent pas à mettre la pression sur leurs enfants dès le plus jeune âge afin de booster leur carrière. Ce qu'on appelle le fameux "projet Mbappé". Interrogé au micro de l'émission Clique sur Canal + dimanche soir, l'attaquant du Real Madrid a évoqué ce nouveau phénomène répandu et n'a pas caché son agacement dans l'intérêt des enfants.

« Coupez tout, c’est Kylian Mbappé qui vous le dit »

« Projet Mbappé ? Coupez tout, c’est Kylian Mbappé qui vous le dit. Mes parents ne m’ont jamais mis la pression, mon père ne m’a jamais fait faire de tours de terrain à 6h du matin avec un chrono, ils m’ont laissé m’éclater, c’est quand ça a commencé à devenir sérieux qu’ils m’ont demandé ce que je voulais faire. J’ai dit que je voulais être l’un des meilleurs du monde. On m’a poussé à l’école, il faut que les parents fassent ça, mais le foot, il faut que ça vienne des petits », lâche Kylian Mbappé, qui incite donc les parents à ne surtout pas mettre la pression sur les enfants afin de les laisser vivre leur passion en toute tranquillité.

« Laissez-les s’éclater... »

« Laissez-les s’éclater, si ça doit devenir sérieux, ça deviendra sérieux. Ce n’est pas parce que vous lui faites faire 18 tours de terrain à 8 ans que ça va être plus sérieux plus tôt, il va avoir ce déclic lui-même. Pour le moment, peut-être que le petit veut jouer qu’un an », poursuit l'attaquant du Real Madrid, qui s'exprime pour la première fois sur ce sujet de société. Le message est passé...