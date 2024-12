Mbappé : Il annonce un déclic, le Real Madrid va jubiler

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé libre l'été dernier au Real Madrid après la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé est loin de répondre aux attentes suscitées par sa signature. Le Bondynois est effectivement en difficulté et livre des prestations plus que décevantes. Mais Bixente Lizarazu n'est pas inquiet et annonce que le déclic va prochainement arriver.

Depuis qu'il a signé au Real Madrid, Kylian Mbappé ne cesse de décevoir. Loin de son meilleur niveau qu'il a connu lorsqu'il était au PSG, l'attaquant français est sous le feu des critiques et peine à justifier l'enthousiasme qui a suscité son arrivée dans la capitale espagnole. Cependant, Bixente Lizarazu reste optimiste et pense que le déclic est proche pour Kylian Mbappé.

Lizarazu pense que Mbappé retrouvera son meilleur niveau

« Il n'est pas au niveau auquel on l'attend. Il est empreinté c'est évident. J'ai regardé le match contre Gérone avec beaucoup d'attention. En première période, il rate beaucoup de choses. Il n'est pas incisif dans ses courses. Heureusement, il y a la seconde période et ce but, qui est vraiment un très beau but qu'il marque avec une double accélération. Mais je pense qu'il faut qu'il bosse, qu'il retrouve cette vitesse. Avec 25 ou 26 ans, c'est impossible d'avoir perdu sa vitesse. Donc il faut qu'il retrouve ça, ce qui faisait peur à tous les défenseurs. Et ensuite, il faudra qu'il retrouve le plaisir du jeu », lâche le champion du monde 1998 sur le plateau de Téléfoot, avant de poursuivre.

«Il va y avoir un déclic un moment donné»

« Ce qui l'a perturbé ces derniers mois, ce n'est pas la pression du Real Madrid. C'est beaucoup de choses qui l'ont encombré et qui l'encombrent toujours. Il faut qu'il retrouve le plaisir de jouer. Le football c'est le plaisir de jouer. Ce n'est pas seulement la presse. Elle est toujours clivante en Espagne. Quand t'arrives au Real Madrid, évidemment que la pression est énorme si tes performances ne sont pas là. Mais ce n'est pas spécialement ça qui le perturbe. Je pense que ce sont des choses beaucoup plus générales qui font qu'il a du mal à retrouver sa spontanéité, sa nature et la simplicité de jouer au foot. Mais il va le retrouver. Il va y avoir un déclic un moment donné », ajoute Bixente Lizarazu.