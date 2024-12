Griezmann : Mbappé dévoile les coulisses du choix de Deschamps

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Désigné capitaine de l'Equipe de France par Didier Deschamps après le départ de Hugo Lloris, Kylian Mbappé a bien sûr accepté cette responsabilité. Ce choix a fait beaucoup parler et car le débat avec Antoine Griezmann a été lancé. Ce dernier a fini par prendre sa retraite internationale. Mbappé est revenu sur l'attribution.

Nouveau capitaine de l'Equipe de France, Kylian Mbappé a accepté cette tâche avec un grand honneur. Ces derniers mois, un débat autour du nom du capitaine fait couler beaucoup d'encre puisqu'Antoine Griezmann était aussi pressenti. Dans une longue interview pour Clique sur Canal +, il explique avoir une responsabilité différente.

Nouvelle responsabilité pour Mbappé

Au vu de son statut, Kylian Mbappé a logiquement été désigné capitaine par Didier Deschamps après Hugo Lloris, une tâche différente selon lui. « Je n'ai pas le même brassard qu'Hugo. J’ai connu le capitanat d’Hugo, moi, on me demande beaucoup de choses. C'est une responsabilité. Hugo, très bon capitaine, très bon gars, mais j’ai l’impression qu’on me demande un autre métier quand c’est moi. J'étais là, je voyais bien » dit-il.

« Il était parfaitement légitime »

En annonçant sa retraite internationale, Antoine Griezmann a surpris beaucoup de monde et beaucoup voient une déception de la décision du sélectionneur. « En tout cas, il était parfaitement légitime. Je me rappelle avoir la discussion avec le coach, il me dit : "ça te ferait quoi d'être capitaine de l'équipe de France ?" Ça ne changerait pas ma vie. Un immense honneur, tu me le donnes, je serais super heureux. Tu ne me le donnes pas, tu ne me le donnes pas. Mais ça a été tourné : “s’il ne l’avait pas donné à Kylian, il aurait tout retourné”. Retourné quoi ? C’est l’équipe de France » poursuit Mbappé.