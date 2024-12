Accusation de viol : Mbappé sort du silence et lâche ses vérités

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté au Real Madrid depuis des mois, Kylian Mbappé a peu souvent l'occasion de s'exprimer sur ce qu'il ressent dans les médias. L'attaquant français est ciblé par de nombreuses polémiques depuis des mois, notamment celle concernant sa sortie en Suède pendant un rassemblement de l'Equipe de France en octobre dernier. Le capitaine des Bleus a enfin pris la parole.

Visé par de lourdes accusations après une escapade en Suède le temps d'une soirée apparemment très animée, Kylian Mbappé a dû encaisser les coups ces dernières semaines. L'attaquant français ne veut pas laisser de place au doute : il ne comprend pas ces accusations.

« J'ai été surpris »

Visé par une enquête pour viol et agression sexuelle, Kylian Mbappé a vu l'affaire prendre une grande ampleur dans les médias depuis près de deux mois. « J'ai été surpris. Je suis toujours surpris d'ailleurs. Ce sont des choses qui débarquent dans ta vie comme ça que tu ne vois pas venir. Je n'ai rien reçu, pas de convocation. J'ai lu la même chose que tout le monde. Le gouvernement suédois n'a rien dit. Je ne suis pas concerné (...) C'est juste de l'incompréhension. Ça ne m'a pas pesé, dans la mesure où je ne me suis jamais senti concerné. Il y a eu beaucoup de bruit, mais j'ai toujours eu la même intention, retourner à Madrid et me concentrer sur mon métier et voir comment ça va se terminer. Si la justice me convoque ? J’irai, tout naturellement » déclare-t-il dans une interview très attendue à l'émission de Clique de Canal +.

Mbappé s'explique

Si l'affaire en est toujours au point mort pour le moment, ces accusations sortent de nulle part pour Kylian Mbappé. Il a tenu à faire un court récit de cette sortie. « Ce n'était même pas une soirée. J'ai eu cinq jours de libre, j'ai décidé de partir. Je devais aller ailleurs, mais le coach m'a dit va dans un endroit moins exposé. Ça se passe bien, je suis tranquille. Avant de partir, il y a cette photo en sortant du resto qui sort. Moi après je partais, c’était mon dernier jour. Il y avait pleins de personnes prêtes à m'accueillir pour le départ, pleins de journalistes (...) Quand je suis dans l’avion j’atterri, et là j’ai les infos. Est-ce que j’ai reparlé avec la personne avec qui j’ai passé la soirée ? Oui, tout le temps. Ce n’est pas la plaignante ? Elle, elle ne l’est pas, mais je n’ai aucune idée de qui c’est en fait. Il faut laisser couler, laisser la justice faire son travail » poursuit-il.