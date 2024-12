PSG : Luis Enrique en conflit avec son vestiaire, ce cadre fait une grande annonce

Alexis Brunet

Dernièrement, certaines rumeurs affirmaient que Luis Enrique s’était mis une partie de son vestiaire à dos à cause de son management jugé parfois trop strict. Pour le moment, l’Espagnol est toujours au PSG et, à en croire Achraf Hakimi, il aimerait que cela dure. En effet, le Marocain a promis de tout donner pour son coach, avec qui il a une relation spéciale.

Même si le PSG fait partie des meilleures équipes du monde, cela ne l’empêche pas d’avoir parfois des périodes de moins bien. Actuellement, cela est d’ailleurs le cas, que cela soit en Ligue des champions ou bien en Ligue 1. En C1, les partenaires de Vitinha sont actuellement 25èmes et donc non qualifiés pour la phase à élimination directe. La donne est différente en championnat, puisque les protégés de Luis Enrique sont premiers, mais ils viennent de concéder deux matches nuls dernièrement, à chaque fois sur le score de 0-0.

Luis Enrique est de plus en plus critiqué

Forcément, quand les résultats ne suivent pas, c’est l’entraîneur qui est le premier visé. Dernièrement, certaines sources ont affirmé que Luis Enrique était de plus en plus critiqué au PSG. Certains joueurs lui reprocheraient son management parfois trop strict ainsi que sa gestion des cas Milan Skriniar et Randal Kolo Muani, qui ne jouent presque pas à Paris.

Achraf Hakimi veut tout donner pour Luis Enrique

Luis Enrique est donc un peu en difficulté du côté du PSG, mais il peut compter sur le soutien d'Achraf Hakimi. Pour le site officiel du club de la capitale, le Marocain a affirmé vouloir tout donner pour son coach, qui avait dernièrement déclaré qu’il était tout simplement le meilleur latéral droit qu’il avait rencontré. « Ça fait du bien quand ton coach dit des choses comme ça. Surtout, ça te donne encore plus de motivation pour continuer à travailler pour justement lui rendre cette confiance. Tu as envie de le remercier sur le terrain après de telles paroles et ça te pousse à tout donner pour lui et pour le club. »