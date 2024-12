Transfert inespéré, le PSG relance une vieille tradition ?

Arnaud De Kanel

L’avenir de Randal Kolo Muani au PSG semble s’écrire en pointillés. Peu utilisé par Luis Enrique, l’attaquant tricolore pourrait faire ses valises dès cet hiver. Une destination commence à se démarquer : le RB Leipzig. Les relations entre le club de la capitale française et le pensionnaire de Bundesliga sont loin d’être anecdotiques. Leipzig est même devenu une terre d’accueil privilégiée pour les anciens Parisiens, avec pas moins de cinq transferts conclus dans le passé.

Alors que le mercato d'hiver approche, le PSG semble prêt à alléger son effectif. Parmi les noms qui circulent avec insistance, deux joueurs pourraient faire leurs valises : Milan Skriniar et Randal Kolo Muani. Le défenseur slovaque, qui a marqué son passage en Serie A sous les couleurs de l’Inter Milan, reste une cible prisée dans le championnat italien, où sa solidité défensive continue d’attirer les regards. De son côté, Kolo Muani, qui s’est révélé comme un atout offensif majeur en Bundesliga avec l’Eintracht Francfort, suscite un intérêt concret, notamment de la part d’un club familier du PSG.

Kolo Muani à Leipzig ?

Selon des révélations de Sky Allemagne, le RB Leipzig aurait désigné Randal Kolo Muani comme sa priorité absolue pour le prochain mercato hivernal. L’attaquant du PSG, apprécié pour sa polyvalence, son esprit de compétition et sa solide expérience de la Bundesliga, apparaît comme le profil idéal pour renforcer les rangs du club allemand. La direction parisienne, encline à céder des joueurs cet hiver, pourrait ne pas opposer une forte résistance. Une solution de prêt semble même envisageable, permettant aux deux clubs de trouver un terrain d’entente. Ce ne serait pas une première, Leipzig et le PSG ayant déjà noué des relations lors de transactions précédentes.

Le PSG enchaine les deals avec Leipzig

Le RB Leipzig semble avoir trouvé au PSG une véritable pépinière de talents. En effet, le club allemand a recruté pas moins de cinq joueurs en provenance de Paris, un record qui n’est surpassé que par les transferts entre Leipzig et le RB Salzbourg, son "club frère". L'histoire a commencé en 2017, lorsque Jean-Kévin Augustin, issu du centre de formation parisien, a rejoint Leipzig pour un transfert évalué à 16M€. Deux ans plus tard, en 2019, un autre "Titi", Christopher Nkunku, prenait le même chemin, cette fois pour 19,5M€. Un pari gagnant pour Leipzig, tant le milieu de terrain s'est imposé comme une figure incontournable en Allemagne. En 2022, c’est au tour d’Abdou Diallo de faire une incursion dans le championnat allemand, sous forme de prêt. L'été dernier, Leipzig a intensifié son pillage des talents parisiens : El Chadaille Bitshiabu a été transféré pour 15M€, tandis que Xavi Simons, pourtant recruté quelques semaines plus tôt par Paris, a été prêté immédiatement au club allemand. Randal Kolo Muani pourrait bien être le sixième joueur à passer de Paris à Leipzig.