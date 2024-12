Kolo Muani - PSG : Riolo tacle Luis Enrique !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Peu convaincant vendredi soir face à Auxerre, le PSG n'a pas pu faire mieux qu'un match nul assez insipide (0-0). Ce n'est donc pas une bonne nouvelle avant la prochaine rencontre de Ligue des champions face à Salzbourg. Le club de la capitale enchaîne les prestations peu convaincantes et la gestion de Luis Enrique vis-à-vis de Randal Kolo Muani fait l'objet de critiques de la part de Daniel Riolo.

En difficulté depuis le début de la saison au PSG, Randal Kolo Muani ne parvient pas à se montrer efficace sur le terrain, à tel point que Luis Enrique ne lui laisse que de petites occasions de briller en ce moment.

🔍 Al-Khelaïfi dévoile des indices sur l'avenir de Luis Enrique au PSG ! Prolongation imminente ? Restez connectés pour les détails.

➡️ https://t.co/CFfk1lVCE3 pic.twitter.com/bmeEORHSF9 — le10sport (@le10sport) December 7, 2024

Riolo critique Luis Enrique concernant Kolo Muani

Battu par le Bayern Munich lors de la dernière journée de Ligue des Champions, le PSG a enchaîné par deux matches nuls frustrants en Ligue 1, contre le FC Nantes et l'AJ Auxerre. L'effectif manque d'efficacité en ce moment, et ce n'est jamais bon alors que le club est en difficulté sur le plan européen. « Si le PSG ennuie ? Quand on dit que la crise continue, effectivement, il y a une petite série de résultats négatifs. Mais le problème, c'est que personne ne veut l'expliquer. Du moins, le problème est que quand on veut l'expliquer, on n'a pas le droit. Comme ils ont plein d'occasions, on a l'impression qu'ils dominent, c'est tout le temps le même refrain à la fin » analyse Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC Sport.

«Tu veux que quand il rentre 30min il te sauve ?»

Véritable machine à gagner depuis le début de l'ère QSI, le PSG dispose d'une importante marge en Ligue 1, même si l'écart se réduit, et le club montre ses limites en Ligue des Champions. D'après Daniel Riolo, Luis Enrique fait une énorme erreur avec Randal Kolo Muani. « Luis Enrique sous-entend que c'est pas lui qui rate les occasions. Randal Kolo Muani ? Ça fait un mois que tu lui fais pas jouer la moitié d'un bout de match, et tu veux que quand il rentre une demi-heure ce soit lui qui te sauve la rencontre ? C'est pas les attaquants, c'est pas l'entraineur, c'est à chaque fois la faute à pas de chance, mais quand ça arrive une fois ok, deux fois ok, mais... Contre Nantes, c'était à peu près la même chose. Il y a de l'ennui avec cette possession un peu stérile, qui tourne en rond, et les adversaires l'ont bien compris, ils ont moins peur de ce que va proposer le PSG » poursuit l'éditorialiste.